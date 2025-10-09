В Росії криза автоперевезень?

Лише у першому кварталі 2025 року з ринку пішов кожен п’ятий перевізник, а до кінця року бізнес можуть залишити ще близько 15% компаній. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на дослідження агентства M.A.Research, інформує 24 Канал.

Попри зростання фізичних обсягів перевезень на 3,5%, виручка галузі за перше півріччя впала на 5% через зниження ставок. Аналітики прогнозують, що за підсумками року показник буде лише на 1% вищим, ніж у 2024-му, приблизно 2,63 трильйони рублів. Для порівняння, торік виручка зросла на 13%.

Ставки падають, компанії закриваються?

Найбільше просіли ставки у великотоннажному сегменті: на початку 2025 року вони були на 8% нижчими за минулорічні, за даними біржі вантажоперевезень ATI.SU.

На ринок також тиснуть слабкий споживчий попит, стагнація будівництва та перехід клієнтів у "каптивний" сегмент, коли власники вантажів перевозять їх власним транспортом. За оцінками логістичної компанії ПЕК, каптивні перевезення вже займають близько третини обсягів генеральних вантажів (FTL).

Чи зміниться ситуація?

Згідно з прогнозом аналітичної компанії Infoline-Аналитика, у 2025 році ринок великотоннажних автоперевезень зросте не більш ніж на 1–1,5% через низьку ділову активність та скорочення промислового виробництва. Передусім із бізнесу йдуть малі перевізники, які не можуть компенсувати зростання витрат.

Тенденція триватиме, поки не буде усунуто дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку автологістики,

– зауважили аналітики.

Між тим, загальна економічна ситуація в Росії також погіршується. Світовий банк прогнозує, що до 2028 року зростання російського ВВП не перевищить 1%, що свідчить про фактичний перехід економіки у фазу застою, а не "керованого охолодження", як стверджує Кремль.

