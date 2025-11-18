Что известно о суде в отношении компании "Родина"?

По данным Единого реестра судебных решений, атака произошла 19 сентября 2023 года на ул. Городоцкой, 355 во Львове, пишет 24 Канал.

В тот день Россия ударила дроном типа Shahed-136 по городу, в результате чего было полностью уничтожено офисное и складское имущество компании. Тогда ООО "Родина" потеряла оборудование, документацию и товары.

Зв целом потери оценили в 48 580 132 гривен:

  • 47,46 миллионов гривен – уничтожены товарно-материальные ценности;
  • 1,12 миллиона гривен – уничтожены основные средства.

Судья удовлетворил иск и обязал Россию выплатить средства в размере нанесенного ущерба, а также судебный сбор в 728 701,98 гривен в государственный бюджет Украины.

Заметьте! По данным аналитического портала YouControl, ООО "Родына" зарегистрировано более 20 лет назад. Основным видом деятельности компании отметили "Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями".

Какой еще бизнес пострадал от атак России в последнее время?

  • 15 ноября российские войска уничтожили склад фармацевтической компании "Оптима-Фарм" в Днепре, но сотрудники не пострадали. Это уже третий удар по объектам компании.

  • 12 ноября ракетный удар повредил склад ООО "Транспортная компания SAT" в Харькове, работу отделения приостановили для оценки ущерба.

  • Компания Ferrexpo остановила производство и экспорт из-за нарушения поставок электроэнергии в результате ударов по энергетике на Полтавщине 8 ноября. Речь идет о Еристовском и Полтавском горно-обогатительных комбинатах.

  • 28 октября на Харьковщине в результате российской атаки пострадало предприятие пищевой промышленности по изготовлению макарон "Стрелец". На предприятии изготавливали продукцию под торговой маркой "Зодиак".

  • В этот же день российская атака уничтожила склад украинского производителя соусов "Вогняр" в Киеве, нанеся ущерб на 200 000 долларов. Несмотря на потери, предприятие продолжает работу.