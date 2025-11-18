Что известно о суде в отношении компании "Родина"?
По данным Единого реестра судебных решений, атака произошла 19 сентября 2023 года на ул. Городоцкой, 355 во Львове, пишет 24 Канал.
В тот день Россия ударила дроном типа Shahed-136 по городу, в результате чего было полностью уничтожено офисное и складское имущество компании. Тогда ООО "Родина" потеряла оборудование, документацию и товары.
Зв целом потери оценили в 48 580 132 гривен:
- 47,46 миллионов гривен – уничтожены товарно-материальные ценности;
- 1,12 миллиона гривен – уничтожены основные средства.
Судья удовлетворил иск и обязал Россию выплатить средства в размере нанесенного ущерба, а также судебный сбор в 728 701,98 гривен в государственный бюджет Украины.
Заметьте! По данным аналитического портала YouControl, ООО "Родына" зарегистрировано более 20 лет назад. Основным видом деятельности компании отметили "Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями".
Какой еще бизнес пострадал от атак России в последнее время?
15 ноября российские войска уничтожили склад фармацевтической компании "Оптима-Фарм" в Днепре, но сотрудники не пострадали. Это уже третий удар по объектам компании.
12 ноября ракетный удар повредил склад ООО "Транспортная компания SAT" в Харькове, работу отделения приостановили для оценки ущерба.
Компания Ferrexpo остановила производство и экспорт из-за нарушения поставок электроэнергии в результате ударов по энергетике на Полтавщине 8 ноября. Речь идет о Еристовском и Полтавском горно-обогатительных комбинатах.
28 октября на Харьковщине в результате российской атаки пострадало предприятие пищевой промышленности по изготовлению макарон "Стрелец". На предприятии изготавливали продукцию под торговой маркой "Зодиак".
В этот же день российская атака уничтожила склад украинского производителя соусов "Вогняр" в Киеве, нанеся ущерб на 200 000 долларов. Несмотря на потери, предприятие продолжает работу.