Что известно о суде в отношении компании "Родина"?

По данным Единого реестра судебных решений, атака произошла 19 сентября 2023 года на ул. Городоцкой, 355 во Львове, пишет 24 Канал.

В тот день Россия ударила дроном типа Shahed-136 по городу, в результате чего было полностью уничтожено офисное и складское имущество компании. Тогда ООО "Родина" потеряла оборудование, документацию и товары.

Зв целом потери оценили в 48 580 132 гривен:

47,46 миллионов гривен – уничтожены товарно-материальные ценности;

1,12 миллиона гривен – уничтожены основные средства.

Судья удовлетворил иск и обязал Россию выплатить средства в размере нанесенного ущерба, а также судебный сбор в 728 701,98 гривен в государственный бюджет Украины.

Заметьте! По данным аналитического портала YouControl, ООО "Родына" зарегистрировано более 20 лет назад. Основным видом деятельности компании отметили "Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями".

Какой еще бизнес пострадал от атак России в последнее время?