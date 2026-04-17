Что известно о продаже доли OnlyFans?

Компания продает пакет акций в размере менее 20%, тем временем саму компанию оценили в 3 миллиарда долларов. Все это происходит на фоне смерти владельца платформы, который ушел из жизни в прошлом месяце, пишет FT.

По информации источников, переговоры ведутся с инвестфондом Architect Capital из Сан-Франциско. Именно ему могут продать часть компании.

Интересно, что попытки привлечь инвесторов в OnlyFans продолжаются уже не первый год.

Но в последнее время этот процесс фактически "притормозили" из-за болезни владельца – украино-американского предпринимателя Леонида Радвинского.

По словам нескольких людей, знакомых с переговорами, сделку могут закрыть уже в следующем месяце. Однако даже после продажи доли контроль над компанией останется в руках семейного траста Радвинского. Его сейчас возглавляет вдова предпринимателя, которая и руководит процессом продажи после болезни и смерти мужа.

Люди, близкие к сделке, говорят: такой шаг должен добавить бизнесу стабильности. И это при том, что платформа и так приносит огромные деньги: только за прошлый год OnlyFans выплатила рекордные 701 миллион долларов дивидендов.

Ранее компания рассматривала вариант продажи контрольного пакета и хотела получить оценку более 5 миллиардов долларов. Но теперь решили продавать лишь небольшую долю без передачи контроля – соответственно, и оценка стала скромнее.

Интересно! Еще раньше, по данным The Wall Street Journal, тот же Architect Capital даже вел эксклюзивные переговоры о покупке контрольного пакета. Кроме него, интерес к OnlyFans проявляли и другие игроки – в частности инвесткомпания Forest Road Company, которую поддерживают британские миллиардеры Дэвид Рубен и Саймон Рубен.

Что известно о Радвинском?

Бизнесмен был родом из Одессы. Леонид Радвинский в детстве вместе с семьей переехал в Чикаго. В последнее время он жил во Флориде. В компании OnlyFans сообщили, что он, несмотря на свою непубличность, поддерживал ряд благотворительных инициатив в разных странах.

Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти Лео Радвинского. Он мирно ушел из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием,

– говорится в официальном заявлении.

Леонид Радвинский приобрел контрольный пакет акций платформы OnlyFans в 2018 году и превратил ее в настоящий культурный феномен, который изменил индустрию взрослого контента, позволив авторам напрямую зарабатывать на своих материалах.

Он также владел материнской компанией сервиса – Fenix International Ltd. Перед смертью Радвинский вел переговоры о продаже 60% доли в OnlyFans.

Как а Украине облагаются налогом доходы, полученные от OnlyFans?

Государственная налоговая служба обратила особое внимание на популярную в Украине платформу OnlyFans. Компания Fenix International Ltd, которая является ее владельцем, вынуждена была поделиться информацией о доходах украинцев. О том, как законодательно регулируется работа криэйторов и законна ли она, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Иван Мудраченко в комментарии 24 Канала.

В соответствии с Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения, доходы украинцев от OnlyFans за создание контента уплачиваются по месту резидентства лица.

Иван Мудраченко Управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Fenix International Ltd является платформой, которая осуществляет выплаты создателям контента на основе договора оказания услуг. Эти услуги предоставляются нерезидентами, и они не подпадают под налогообложение в UK, поскольку не создают постоянного представительства и деятельность не считается осуществленной на территории Великобритании. Поэтому доходы, полученные от платформы, должны быть обложены налогом исключительно в Украине.

Поэтому модели OnlyFans платят налог на доход физических лиц и военный сбор. Для украинцев без ФЛП налог составляет 18% дохода, а военный сбор – 5%. Но если пользователи зарегистрируют ФЛП третьей группы по упрощенной системе налогообложения, то налоговое давление будет ниже.

