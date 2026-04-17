Що відомо про продаж частки OnlyFans?

Компанія продає пакет акцій у розмірі менш ніж 20%, тим часом саму компанію оцінили в 3 мільярди доларів. Все це відбувається на тлі смерті власника платформи, який пішов із життя минулого місяця, пише FT.

За інформацією джерел, переговори ведуться з інвестфондом Architect Capital із Сан-Франциско. Саме йому можуть продати частину компанії.

Цікаво, що спроби залучити інвесторів у OnlyFans тривають уже не перший рік.

Але останнім часом цей процес фактично "пригальмували" через хворобу власника – україно-американського підприємця Леоніда Радвінського.

За словами кількох людей, знайомих із переговорами, угоду можуть закрити вже наступного місяця. Проте навіть після продажу частки контроль над компанією залишиться в руках сімейного трасту Радвінського. Його зараз очолює вдова підприємця, яка й керує процесом продажу після хвороби та смерті чоловіка.

Люди, близькі до угоди, кажуть: такий крок має додати бізнесу стабільності. І це при тому, що платформа і так приносить величезні гроші: лише за минулий рік OnlyFans виплатила рекордні 701 мільйон доларів дивідендів.

Раніше компанія розглядала варіант продажу контрольного пакета і хотіла отримати оцінку понад 5 мільярдів доларів. Але тепер вирішили продавати лише невелику частку без передачі контролю – відповідно, і оцінка стала скромнішою.

Цікаво! Ще раніше, за даними The Wall Street Journal, той самий Architect Capital навіть вів ексклюзивні переговори про купівлю контрольного пакета. Крім нього, інтерес до OnlyFans проявляли й інші гравці – зокрема інвесткомпанія Forest Road Company, яку підтримують британські мільярдери Девід Рубен та Саймон Рубен.

Що відомо про Радвінського?

Бізнесмен був родом з Одеси. Леонід Радвінський у дитинстві разом із родиною переїхав до Чикаго. Останнім часом він мешкав у Флориді. У компанії OnlyFans повідомили, що він, попри свою непублічність, підтримував низку благодійних ініціатив у різних країнах.

Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Лео Радвінського. Він мирно пішов із життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням,

– йдеться в офіційній заяві.

Леонід Радвінський придбав контрольний пакет акцій платформи OnlyFans у 2018 році та перетворив її на справжній культурний феномен, який змінив індустрію дорослого контенту, дозволивши авторам напряму заробляти на своїх матеріалах.

Він також володів материнською компанією сервісу – Fenix International Ltd. Перед смертю Радвінський вів переговори про продаж 60% частки в OnlyFans.

Як а Україні оподатковуються доходи, отримані від OnlyFans?

Державна податкова служба звернула особливу увагу на популярну в Україні платформу OnlyFans. Компанія Fenix ​​International Ltd, яка є її власником, змушена була поділитися інформацією про доходи українців. Про те, як законодавчо регулюється робота кріейторів і чи вона законна, розповів адвокат, керуючий партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Іван Мудраченко в коментарі 24 Каналу.

Відповідно до Конвенції між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування, доходи українців від OnlyFans за створення контенту сплачуються за місцем резидентства особи.

Іван Мудраченко Керуючий партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Fenix ​​International Ltd є платформою, яка здійснює виплати творцям контенту на основі договору надання послуг. Ці послуги надаються нерезидентами, і вони не підпадають під оподаткування в UK, оскільки не створюють постійного представництва та діяльність не вважається здійсненою на території Великобританії. Тому доходи, отримані від платформи, мають бути оподатковані виключно в Україні.

Тому моделі OnlyFans сплачують податок на дохід фізичних осіб та військовий збір. Для українців без ФОП податок становить 18% доходу , а військовий збір – 5%. Але якщо користувачі зареєструють ФОП третьої групи за спрощеною системою оподаткування, то податковий тиск буде нижчим.

