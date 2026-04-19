Как быть успешным лидером и как правильно организовать рабочий процесс?

О том, почему собственное дело может истощать и как предотвратить это, для 24 Канала рассказал Илья Литун, предприниматель, основатель образовательной экосистемы TURBO EDUCATION, EdTech-лидер и наставник по масштабированию образовательного бизнеса.

Бизнес это постоянная нагрузка и для многих предпринимателей собственное дело становится изнурительным, ведь нужно контролировать ряд процессов. В частности быть вовлеченным во встречи, коммуникацию и иметь стремление получить результат.

По словам предпринимателя, его собственный пример изменения должности СЕО к владельцу – "это не о заслуженном отдыхе, а о необходимом изменении мышления".

Илья Литун предприниматель, основатель образовательной экосистемы TURBO EDUCATION, EdTech-лидер, наставник по масштабированию образовательного бизнеса Бизнес – это марафон, а не спринт, и главным ресурсом в нем является не час в календаре, а внутренняя энергия лидера. Сегодня тренд на "успешный успех" меняется трендом на "сознательное присутствие".

В частности Илья Литун добавляет, что главным показателем эффективности и производительности должно быть состояние руководителя. На опыте предпринимателя – после передачи управления и перехода на роль владельца меняется темп работы, нагрузка в целом становится меньше.

Кроме того, нужно учитывать правила энергоменеджмента, чтобы повысить эффективность и улучшить организацию работы.

Информационный детокс в определенное время

Самое главное правило, чтобы сохранить ментальное здоровье – научиться ограничивать инфошум до и после работы.

Мой рабочий день теперь начинается в 11:00. Время с 7:00 до 11:00 – это "зона тишины", посвящена спорту, завтраку и утренним ритуалам. Самое главное здесь – полное отсутствие гаджетов,

– отметил Илья Литун.

Он пояснил что такое "ограничение" в пользовании гаджетами помогает наладить концентрацию. Ведь мозг просыпается в тишине, а не в режиме реакций на чужие запросы. Для человека без такой "цифровой помойки" будет гораздо легче держать фокус.

"Результат или занятость"

Это правило о том, что важно вложить ресурс в что-то действительно действенное и результативное, а не распыляться на много задач одновременно. То есть лучше "радикально уменьшить количество задач". Именно так удастся быть максимально результативным.

И если в должности СЕО "да" для всех возможностей – будет работать, то основная задача владельца бизнеса – "найти одну возможность из ста, которая действительно изменит игру". По словам Ильи Литуна, на каждой встрече можно задавать себе вопрос:

Это ведет к результату или это просто имитация деятельности?

Если из таких действия результативности будет мало, лучше делегировать задачи или не выполнять вовсе.

Правильное управление четырьмя видами энергии

Как отмечает предприниматель, сейчас тайм-менеджмент не работает. Лучше ориентироваться на энергоменеджмент. Например, можно разделить свою энергию на 4 составляющие и добавить к каждому определенную активность. Может быть:

физическая энергия;

эмоциональная;

умственная;

смысловая.

Это поможет грамотно использовать свой ресурс и покажет "сильные" и важнейшие стороны деятельности. Но работать эти составляющие будут только в балансе между собой.

Визуальный аудит календаря

Прежде всего здесь надо учитывать, что встречи и совещания должны быть регламентированными. Лучше посвятить время на содержательные и более сжатые разговоры, а не пустые разговоры. Это называется "тактика укрупнения".

А чтобы контролировать количество задач и направлений можно использовать "цветовую индикацию" дел. Так, каждая категория или задача имеет свой цвет и даже по визуальному восприятию можно быстро и легко увидеть, чего много, а чего – мало.

Чекап – первоочередной шаг

После делегирования дел самая большая ошибка – сразу же идти в новый проект или начинать новую деятельность. Предприниматель советует взять время на паузу и позаботиться о себе. Например, можно пройти медицинский чекап и принять во внимание период, когда человек работал на собственное дело непрерывно.

Замечать усталость заранее

Выгорание появляется тогда, когда человек длительное время игнорирует свой организм и базовые потребности по восстановлению. Можно использовать устройства или программы для отслеживания показателей здоровья и оценивать свое состояние. Быть внимательным к самочувствию.

Кстати, это правило связано с предыдущим. По словам Ильи Литуна, нужно слышать себя, ведь бизнес – это лишь часть жизни.

Принятие иллюзии "всеуспевания"

Лучше ценить время, чем гнаться за иллюзией, что можно успеть абсолютно все.

Илья Литун предприниматель, основатель образовательной экосистемы TURBO EDUCATION, EdTech-лидер, наставник по масштабированию образовательного бизнеса Этот путь – не о том, как работать меньше. Это о том, как работать более осмысленно, оставаясь при этом живым человеком. Главный совет каждому владельцу: не убегайте от работы с собой. Старайтесь быть с собой, слышать и исследовать себя, ведь бизнес – это лишь часть вашего большого пути.

В частности важно научиться говорить "нет". Нужно отказывать 99 возможностям и выбрать только одну ключевую.

Как государство помогает предпринимателям работать над ментальным здоровьем?

В частности на портале Дия отмечают, что вспоминая о предпринимателях принято говорить о стратегии, финансы, маркетинг или управления. Однако не меньше внимания требует сфера психологической устойчивости. Едва ли не первая задача владельца бизнеса – справиться со стрессом. А в период финансовых кризисов или трудностей – тем более.

На ресурсе не только предлагают несколько техник для успокоения, включая дыхательные упражнения. В частности государственный портал советует обратить внимание на симптомы эмоционального выгорания:

потеря интереса к задачам, которые ранее вдохновляли;

трудности с концентрацией;

постоянная усталость, даже после отдыха;

снижение эмоциональной вовлеченности в коммуникации;

ощущение эмоциональной пустоты, безразличия к результатам деятельности.

Для того чтобы поддержать украинских владельцев бизнеса, Дия предлагает бозоплатную консультацию. Так, можно записаться на встречу, которая продлится 1 час и за это время разобраться в том, что происходит.

Современный предприниматель – это не только о бизнес-стратегии, но и об умении распознавать собственные эмоции, считывать настроение команды, реагировать осознанно и оставаться эффективным даже под давлением,

– добавляют на государственном ресурсе.

В частности известно, что в рамках этой поддержки можно обратиться к Евгению Кирбабе. Он действующий предприниматель, практический психолог, основатель и лидер Всеукраинской психологической миссии поддержки во время войны "Как жить дальше".

