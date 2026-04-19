Як бути успішним лідером та як правильно організувати робочий процес?

Про те, чому власна справа може виснажувати і як запобігти цьому, для 24 Каналу розповів Ілля Літун, підприємець, засновник освітньої екосистеми TURBO EDUCATION, EdTech-лідер та наставник із масштабування освітнього бізнесу.

Бізнес це постійне навантаження і для багатьох підприємців власна справа стає виснажливою, адже потрібно контролювати низку процесів. Зокрема бути залученим у зустрічі, комунікацію і мати прагнення отримати результат.

За словами підприємця, його власний приклад зміни посади СЕО до власника – "це не про заслужений відпочинок, а про необхідну зміну мислення".

Iлля Літун підприємець, засновник освітньої екосистеми TURBO EDUCATION, EdTech-лідер, наставник із масштабування освітнього бізнесу Бізнес – це марафон, а не спринт, і головним ресурсом у ньому є не година в календарі, а внутрішня енергія лідера. Сьогодні тренд на "успішний успіх" змінюється трендом на "свідому присутність".

Зокрема Ілля Літун додає, що головним показником ефективності та продуктивності має бути стан керівника. На досвіді підприємця – після передачі управління та переходу на роль власника змінюється темп роботи, навантаження загалом стає меншим.

Крім того, потрібно враховувати правила енергоменеджменту, щоб підвищити ефективність та покращити організацію роботи.

Інформаційний детокс у визначений час

Найголовніше правило, щоб зберегти ментальне здоров'я – навчитися обмежувати інфошум до та після роботи.

Мій робочий день тепер починається об 11:00. Час із 7:00 до 11:00 – це "зона тиші", присвячена спорту, сніданку та ранковим ритуалам. Найголовніше тут – повна відсутність гаджетів,

– зазначив Ілля Літун.

Він пояснив що таке "обмеження" у користуванні гаджетами допомагає налагодити концентрацію. Адже мозок прокидається в тиші, а не в режимі реакцій на чужі запити. Для людини без такого "цифрового смітника" буде набагато легше тримати фокус.

"Результат або зайнятість"

Це правило про те, що важливо вкласти ресурс в щось дійсно дієве та результативне, а не розпилятися на багато задач одночасно. Тобто краще "радикально зменшити кількість задач". Саме так вдасться бути максимально результативним.

І якщо на посаді СЕО "так" для усіх можливостей – працюватиме, то основне завдання власника бізнесу – "знайти одну можливість зі ста, яка справді змінить гру". За словами Іллі Літуна, на кожній зустрічі можна ставити собі питання:

Це веде до результату чи це просто імітація діяльності?

Якщо із таких дії результативності буде мало, ліпше делегувати завдання або не виконувати зовсім.

Правильне управління чотирма видами енергії

Як зазначає підприємець, нині тайм-менеджмент не працює. Краще орієнтуватись на енергоменеджмент. Наприклад, можна поділити свою енергію на 4 складники та додати до кожного певну активність. Може бути:

фізична енергія;

емоційна;

розумова;

сенсова.

Це допоможе грамотно використовувати свій ресурс і покаже "сильні" та найважливіші сторони діяльності. Та працюватимуть ці складники лише в балансі між собою.

Візуальний аудит календаря

Передусім тут треба враховувати, що зустрічі й наради мають бути регламентованими. Краще присвятити час на змістовні та більш стислі розмови, а не порожні балачки. Це називається "тактика укрупнення".

А щоб контролювати кількість завдань та напрямів можна використовувати "колірну індикацію" справ. Так, кожна категорія чи завдання має свій колір і навіть за візуальним сприйняттям можна швидко й легко побачити, чого забагато, а чого – замало.

Чекап – першочерговий крок

Після делегування справ найбільша помилка – відразу ж йти в новий проєкт чи починати нову діяльність. Підприємець радить взяти час на паузу та подбати про себе. Наприклад, можна пройти медичний чекап і взяти до уваги період, коли людина працювала на власну справу безперервно.

Помічати втому заздалегідь

Вигорання з'являється тоді, коли людина тривалий час ігнорує свій організм та базові потреби з відновлення. Можна використовувати пристрої чи програми для відстеження показників здоров'я і оцінювати свій стан. Бути уважним до самопочуття.

До речі, це правило пов'язане із попереднім. За словами Іллі Літуна, потрібно чути себе, адже бізнес – це лише частина життя.

Прийняття ілюзії "всевстигання"

Краще цінувати час, ніж гнатися за ілюзією, що можна встигнути абсолютно все.

Iлля Літун підприємець, засновник освітньої екосистеми TURBO EDUCATION, EdTech-лідер, наставник із масштабування освітнього бізнесу Цей шлях – не про те, як працювати менше. Це про те, як працювати сенсовніше, залишаючись при цьому живою людиною. Головна порада кожному власнику: не тікайте від роботи з собою. Намагайтеся бути з собою, чути та досліджувати себе, адже бізнес – це лише частина вашого великого шляху.

Зокрема важливо навчитися говорити "ні". Потрібно відмовляти 99 можливостям і обрати лише одну ключову.

Як держава допомагає підприємцям працювати над ментальним здоров'ям?

Зокрема на порталі Дія зазначають, що згадуючи про підприємців прийнято говорити про стратегію, фінанси, маркетинг чи управління. Однак не менше уваги потребує сфера психологічної стійкості. Чи не найперше завдання власника бізнесу – впоратись зі стресом. А в період фінансових криз чи труднощів – тим паче.

На ресурсі не лише пропонують кілька технік для заспокоєння, включно з дихальними вправами. Зокрема державний портал радить звернути увагу на симптоми емоційного вигорання:

втрата інтересу до завдань, які раніше надихали;

труднощі з концентрацією;

постійна втома, навіть після відпочинку;

зниження емоційного залучення до комунікації;

відчуття емоційної порожнечі, байдужості до результатів діяльності.

Для того щоб підтримати українських власників бізнесу, Дія пропонує бозоплатну консультацію. Так, можна записатись на зустріч, яка триватиме 1 годину і за цей час розібратися в тому, що відбувається.

Сучасний підприємець – це не лише про бізнес-стратегії, а й про вміння розпізнавати власні емоції, зчитувати настрій команди, реагувати усвідомлено й залишатися ефективним навіть під тиском,

– додають на державному ресурсі.

Зокрема відомо, що в межах цієї підтримки можна звернутися до Євгена Кирбаби. Він діючий підприємець, практичний психолог, засновник та лідер Всеукраїнської психологічної місії підтримки під час війни "Як жити далі".

