За что могут оштрафовать ФЛП?

Об этом говорится в законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общепита и услуг".

Например, некоторые ФЛПы просто не устанавливают РРО. РРО – это кассовый аппарат, работающий автономно или с подключением к центральной базе данных. Если говорить проще, он печатает бумажные чеки для клиентов.

Однако отказ от аппарата может "стоить" очень дорого. Штрафная санкция составляет 100 – 150% стоимости проданных без чека товаров.

Государственная налоговая служба в частности сообщает, что предприниматели, какой работают на 1 группе единого налога могут использовать РРО или ПРРО.

В то же время 2 и 3 группа ФЛП тоже имеют подобное право, если принимают оплату за дистанционные услуги с дистанционной оплатой от клиента. Например, через Укрпочту или IBAN.

Согласно действующему законодательству, ФЛП 4-й группы не обязаны использовать РРО или ПРРО, если их деятельность не предполагает расчетных операций,

– добавили в налоговой.

Важно! Чек также нужен при приеме средств по реквизитам IBAN, если транзакция произошла именно из небанковского терминала самообслуживания.

За что еще могут оштрафовать украинцев?

Также ошибка, которая очень часто встречается, это отсутствие товарного учета. В этом случае штраф будет составлять 100% стоимости продукции.

Среди других популярных ошибок:

указать неполный адрес торговой точки;

устанавливать один ПРРО на несколько торговых точек;

регистрировать кассиром одного человека по разным адресам;

регистрировать кассиром человека, которая не работает официально.

В частности, при любых неточностях в чеках ФЛП грозит штраф., который будет составлять 100% стоимости проданных товаров.

Что еще стоит знать ФЛПам в Украине?

Физические лица-предприниматели могут получить штрафы за деятельность без регистрации и производства независимой профессиональной деятельности без взятия на налоговый учет. Размер штрафа может увеличиваться, если нарушение будет повторяться. Но следует отметить, что деятельность должна быть систематической. Что это значит? Становиться предпринимателем не нужно, если деятельность осуществляется только раз или два в год.

В то же время, Государственная налоговая служба в Украине не возражает против использования бизнес-карты для личных расходов. Налоговый консультант Михаил Смокович заявил, что человек не должен иметь налоговых долгов. Но после уплаты налогов можно смело использовать деньги. В то же время единственный запрет – это перевод средств на физических лиц. Как сообщил Смокович, "там действительно и налоги дополнительные, и отчеты".