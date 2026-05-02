За що можуть оштрафувати ФОПів?

Про це йдеться у законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Наприклад, деякі ФОПи просто не встановлюють РРО. РРО – це касовий апарат, який працює автономно або з підключенням до центральної бази даних. Якщо казати простіше, то він друкує паперові чеки для клієнтів.

Однак відмова від апарату може "коштувати" дуже дорого. Штрафна санкція становить 100 – 150% вартості проданих без чека товарів.

Державна податкова служба зокрема повідомляє, що підприємці, які працюють на 1 групі єдиного податку можуть не використовувати РРО чи ПРРО.

Водночас 2 та 3 група ФОП теж мають подібне право, якщо приймають оплату за дистанційні послуги саме з дистанційною оплатою від клієнта. Наприклад, через Укрпошту або IBAN.

Згідно з чинним законодавством, ФОП 4-ї групи не зобов’язані використовувати РРО чи ПРРО, якщо їхня діяльність не передбачає розрахункових операцій,

– додали у податковій.

Важливо! Чек також потрібен у разі приймання коштів за реквізитами IBAN, якщо транзакція відбулася з саме з небанківського терміналу самообслуговування.

За що ще можуть оштрафувати українців?

Також помилка, яка дуже часто зустрічається, це відсутність товарного обліку. У цьому випадку штраф становитиме 100% вартості продукції.

Серед інших популярних помилок:

вказати неповну адресу торгової точки;

встановлювати один ПРРО на кілька торгових точок;

реєструвати касиром одну людину на різні адреси;

реєструвати касиром людину, яка не працює офіційно.

Зокрема за будь-які неточності в чеках ФОПу загрожує штраф, який становитиме 100% вартості проданих товарів.

Що ще варто знати ФОПам в Україні?

Фізичні особи-підприємці можуть отримати штрафи за діяльність без реєстрації та провадження незалежної професійної діяльності без взяття на податковий облік. Розмір штрафу може збільшуватися, якщо порушення буде повторюватися. Але слід зауважити, що діяльність має бути систематичною. Що це означає? Ставати підприємцем не потрібно, якщо діяльність здійснюється лише раз чи два на рік.

Водночас Державна податкова служба в Україні не заперечує проти використання бізнес-картки для особистих витрат. Податковий консультант Михайло Смокович заявив, що людина не повинна мати податкових боргів. Але після сплати податків можна сміливо використовувати гроші. Водночас єдина заборона – це перекази коштів на фізичних осіб. Як повідомив Смокович, "там дійсно і податки додаткові, і звіти".