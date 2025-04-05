Вдалий момент і правильні зв’язки
Як Альтману вдалося досягти такого успіху, розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes. Почнемо з того, що Альтмана характеризують як людину, яка завжди опиняється в потрібному місці в потрібний час, має безліч контактів та не боїться ризиків.
Дивіться також Які статки має Джеф Безос та як він їх заробив
За словами співзасновника LinkedIn Ріда Гоффмана, Альтман – рідкісний тип інвестора, який не уникає сміливих ставок, навіть якщо вони можуть обернутися невдачею.
Альтман – мільярдер
Статки Альтмана оцінюються приблизно в 1 мільярд доларів. Основні активи:
- 145 мільйонів доларів у фондах Hydrazine Capital та Apollo Projects;
- 555 мільйонів доларів інвестицій у Helion та Retro Biosciences;
- 90 мільйонів доларів у нерухомості в Каліфорнії та на Гаваях;
- Долі у фондах Y Combinator та низка менших особистих вкладень.
Початок кар’єри: Y Combinator
Сем Альтман народився в передмісті Сент-Луїса та з раннього віку цікавився програмуванням. У 2003 році він вступив до Стенфордського університету, але залишив навчання, щоб запустити стартап Loopt – додаток для обміну геоданими. Цей проєкт привів його до акселератора Y Combinator (YC), де він познайомився з ключовими гравцями Кремнієвої долини.
У 2012 році він продав Loopt за 43 мільйони доларів та інвестував частину коштів у створення венчурного фонду Hydrazine Capital. Вже за 2 роки Пол Грем, співзасновник YC, передав йому керівництво акселератором. На новій посаді Альтман:
- запустив фонд Continuity для підтримки стартапів YC;
- створив онлайн-курси для підприємців;
- організував конференцію для пошуку майбутніх лідерів у бізнесі.
- Інвестиційна стратегія
Альтман дотримується подвійної стратегії – він вкладає невеликі суми у стартапи з високим ризиком, а також концентрується на кількох масштабних проєктах.
Однією з його найкращих інвестицій вважається Stripe, оцінена у 65 мільярдів доларів.
Також він зробив значні ставки на майбутнє:
- 375 мільйона доларів у Helion (ядерна енергетика);
- 180 мільйона доларів у Retro Biosciences (збільшення тривалості життя).
OpenAI та погляд у майбутнє
У 2015 році Альтман став одним із співзасновників OpenAI, а згодом очолив компанію. Водночас він продовжував інвестувати у перспективні стартапи. Його ідея полягає у створенні світу, де штучний інтелект гармонійно співіснує з людством, а нові технології забезпечують доступність енергії та прориви у медицині.
"Великі зміни можливі лише тоді, коли ми створюємо достатньо багатства та навчаємося його справедливо розподіляти", – зазначив він у своєму есе 2021 року.
Сьогодні Сем Альтман – не просто успішний підприємець, а й візіонер, який інвестує у майбутнє людства. Його сміливі рішення та прагнення до інновацій визначають нові горизонти у світі технологій.