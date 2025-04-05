Вдалий момент і правильні зв’язки

Як Альтману вдалося досягти такого успіху, розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes. Почнемо з того, що Альтмана характеризують як людину, яка завжди опиняється в потрібному місці в потрібний час, має безліч контактів та не боїться ризиків.

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За словами співзасновника LinkedIn Ріда Гоффмана, Альтман – рідкісний тип інвестора, який не уникає сміливих ставок, навіть якщо вони можуть обернутися невдачею.

Альтман – мільярдер

Статки Альтмана оцінюються приблизно в 1 мільярд доларів. Основні активи:

145 мільйонів доларів у фондах Hydrazine Capital та Apollo Projects;

555 мільйонів доларів інвестицій у Helion та Retro Biosciences;

90 мільйонів доларів у нерухомості в Каліфорнії та на Гаваях;

Долі у фондах Y Combinator та низка менших особистих вкладень.

Початок кар’єри: Y Combinator

Сем Альтман народився в передмісті Сент-Луїса та з раннього віку цікавився програмуванням. У 2003 році він вступив до Стенфордського університету, але залишив навчання, щоб запустити стартап Loopt – додаток для обміну геоданими. Цей проєкт привів його до акселератора Y Combinator (YC), де він познайомився з ключовими гравцями Кремнієвої долини.

У 2012 році він продав Loopt за 43 мільйони доларів та інвестував частину коштів у створення венчурного фонду Hydrazine Capital. Вже за 2 роки Пол Грем, співзасновник YC, передав йому керівництво акселератором. На новій посаді Альтман:

запустив фонд Continuity для підтримки стартапів YC;

створив онлайн-курси для підприємців;

організував конференцію для пошуку майбутніх лідерів у бізнесі.

Інвестиційна стратегія

Альтман дотримується подвійної стратегії – він вкладає невеликі суми у стартапи з високим ризиком, а також концентрується на кількох масштабних проєктах.

Однією з його найкращих інвестицій вважається Stripe, оцінена у 65 мільярдів доларів.

Також він зробив значні ставки на майбутнє:

375 мільйона доларів у Helion (ядерна енергетика);

180 мільйона доларів у Retro Biosciences (збільшення тривалості життя).

OpenAI та погляд у майбутнє

У 2015 році Альтман став одним із співзасновників OpenAI, а згодом очолив компанію. Водночас він продовжував інвестувати у перспективні стартапи. Його ідея полягає у створенні світу, де штучний інтелект гармонійно співіснує з людством, а нові технології забезпечують доступність енергії та прориви у медицині.

"Великі зміни можливі лише тоді, коли ми створюємо достатньо багатства та навчаємося його справедливо розподіляти", – зазначив він у своєму есе 2021 року.

Сьогодні Сем Альтман – не просто успішний підприємець, а й візіонер, який інвестує у майбутнє людства. Його сміливі рішення та прагнення до інновацій визначають нові горизонти у світі технологій.