"Був взірцем мужності": теплі спогади про загиблого Героя України Дениса Максишка

У боях за Україну 14 березня загинув Лицар Зимового Походу, старший лейтенант Денис Максишко. Побратими Героя поділились теплими спогадами про свого командира.

Денис поклав своє життя за Україну під час контрнаступу ЗСУ поблизу Миколаєва. Він був командиром самохідної артилерійської батареї 28-ї окремої механізованої бригади.

Детальніше Під артилерійським обстрілом загинув Денис Максишко – Лицар Зимового Походу

Світлі спогади побратимів Дениса Максишка

На офіційній сторінці Міністерства оборони України у фейсбуці оприлюднили відео про загиблого Лицаря Зимового Походу Дениса Максишка. Зазначається, що завдавши потужного вогневого ураження рашистам, підрозділ офіцера вивів з ладу техніку ворога та знищив багато окупантів.

Побратими Дениса підкреслюють, що він був взірцем того, як потрібно виконувати свій військовий обов'язок, прикладом мужності та героїзму. Під час виконання бойових завдань старший лейтенант проявив себе як грамотний та високопрофесійний командир.

Спогади побратимів про Дениса Максишка: дивіться відео

Зверніть увагу, що президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Максишку звання Героя України з удостоєнням ордену "Золота зірка".

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