Був здивований, – український курсант розповів про відзнаку Королівської академії

Українець Павло Лейсі став кращим іноземним студентом британської Королівської академії сухопутних військ. Рік старанного навчання дав свої результати.

Павло отримав високу нагороду "Міжнародний меч" із рук принцеси Анни – доньки Королеви Єлизавети Другої. 20-річний курсант львівської Академії сухопутних військ став третім українцем, який отримав таку відзнаку.

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Сам Павло завдячує батькам і рідній академії імені Петра Сагайдачного. Як розповів курсант, про результати їм оголосили за тиждень до самого нагородження.

Начальник академії вийшов і зачитав, хто отримає яку винагороду. Я був здивований, але я спочатку, з першого дня, йшов цим шляхом, дуже хотів отримати,

– наголосив українець.

Його наставники пишаються ним. Адже уже не вперше саме їхніх вихованців відзначають у королівській академії. Як пригадав начальник факультету ракетних військ та артилерії Артем Дзюба, викладачі були приємно вражені, коли дізнали про успіх Павла.

"Особовий склад курсантів зустрів це оплесками цю новину. Всі дуже раділи, всі вітали Павла із такою високою нагородою. Дуже радий, що він повернувся і буде ділитися своїм досвідом", – додав Дзюба.

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В академії вчились члени сім'ї королеви

Досвід вже доволі немалий. Кадетів муштрували за всіма стандартами НАТО. Адже за роки існування навчальний заклад має чималі напрацювання. Свого часу там навчалися принци Вільям та Гаррі, а також Вінстон Черчилль.

Були польові виходи, коли ми не спали взагалі 4 або 5 днів. Копали траншеї. Була загроза РХБЗ-зараження, ми були в протигазах. Багато студентів були евакуйовані, тому що вони не витримували,

– розповів Павло Лейсі.

Тож тепер курсант повинен ще закінчити й львівську Академію. А далі, зізнався, хоче служити в Україні і займатися військовою розвідкою.