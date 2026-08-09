Бєлгород під масованим ударом БпЛА: горять багатоквартирні будинки

Після опівночі 9 серпня у російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів. Станом на 3 годину ночі дрони продовжували атакувати це російське місто.

Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежі у багатьох районах міста, зокрема у центрі. Також відомо, що зазнали пошкоджень як приватні будинки, так і багатоповерхівки. Під бетоном, який з них осипався, опинилися кілька авто.

Що відомо про удар по Бєлгороду?

Безпілотники почали його атакувати після 12 ночі. Місцеві телеграм-канали тоді публікували кадри зі звуками дронів, роботою ППО та вибухами. Також була інформація, що над містом у кількох місцях здіймався дим.

Вибухи та дим у Бєлгороді після атаки БплА: дивіться відео

Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що загорілися авто та будинки – один приватний і кілька багатоквартирних. Водночас була інформація про сильну пожежу, однак що саме перебувало під ударом – не вказали. Цілком імовірно, що це стало наслідком роботи ППО, РЕБ і падіння уламків.

Пожежі у Бєлгороді внаслідок роботи ППО / Фото "Пепел. Белгород", "Блэтгород"

Крім того, один із прильотів стався у районі місцевої телевізійної вежі.



Дим у районі телевежі Бєлгорода після удару БпЛА / Фото "Пепел. Белгород"

Що каже місцева влада про атаку?

За словами губернатора Бєлгородської області Олександра Шуваєва, "від вибухів БпЛА" спалахнули два автомобілі на парковці багатоквартирного будинку. Також загорівся приватний будинок.

За попередньою інформацією, начебто пошкоджено понад чотири багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, соціальний і комерційний об'єкти. Шуваєв переконує, що вже відомо про 13 постраждалих.

Додамо, що губернатор Бєлгородської області раніше воював проти України, тому довіра до його слів – мінімальна.

Дивіться відео яскравого прильоту в Бєлгороді

За даними опозиційного ресурсу Astra, між пошкодженими будинками, на відстані кількох кварталів від кожного з них, розташоване відділення УФСБ по Бєлгородській області. Крім того, ще один пошкоджений будинок розміщується за 600 метрів від Бєлгородської ТЕС.

У Бєлгороді могло прилетіти по управлінню ФСБ / Фото Astra

Зауважимо, що безпілотники також літають Краснодарським краєм, Рязанською областю та над регіонами Поволжя.

Наслідки удару по Бєлгороду: дивіться відео

Востаннє дрони серйозно атакували Бєлгород уночі 3 серпня. Тоді також у місті спалахнули масштабні пожежі. За інформацією OSINT-аналітиків, прилетіло, зокрема, у будівлю Бєлгородського державного технологічного університету. Там можуть розробляти та випробовувати системи керування безпілотниками.