Бєлгород приймає естафету: у місті – гучні вибухи

Пізно ввечері вкрай неспокійно було і для мешканців Бєлгорода. Російське місто перехопило естафету у півострова Крим. У ньому також лунають гучні вибухи.

Отже, близько 22:30 у Бєлгороді стало дуже гучно. Про це почали активно писати місцеві телеграм-канали та самі мешканці. Невдовзі нарахували щонайменше шість вибухів.

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У Бєлгороді – ракетна небезпека

Про це о 22:38 сповістили місцеві телеграм-канали. Мешканців закликали залишатися вдома та не підходити до вікон. Через кілька миттєвостей місцеві мешканці почали викладати у мережу відео. На одному з них чути дуже гучний вибух, який супроводжує завивання автомобільних сигналізацій.

У Бєлгороді надзвичайно гучно: дивіться відео

У Бєлгороді пролунало досить багато вибухів. Як кажуть телеграм-канали, це могла працювати ППО. Що б там не відбувалося, чути дуже гарно та гучно.

Місцеві знімають наслідки вибухів: дивіться відео

Невдовзі у мережу почали викладати наслідки вибухів. Місцями перевернуті автомобілі, місцями – вирви. Скажімо так, ППО у Бєлгороді працює максимально ефективно. Інакше і не скажеш.

Ймовірні фото наслідків вибухів у Бєлгороді / Фото з місцевих телеграм-каналів

Також виклали у мережу відео з моментом прильоту у двір на вулиці Макаренка. Його зняла камера спостереження у дворі.

Камера зафіксувала приліт у Бєлгороді: дивіться відео

Так зване міністерство оборони Росії вже встигло відзвітувати. Буцімто, вдалося збити 10 українських ракет РСЗО "Вільха" над Бєлгородською областю.

Звернімо увагу на те, що з Бєлгородської області ворог щоденно атакує Харків і область. І не виключено, що цього разу російські військові знову прагнули бити по Україні, але щось пішло не так.

У Новоросійську теж було гучно