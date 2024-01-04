Бєлгород приймає естафету: у місті – гучні вибухи
Пізно ввечері вкрай неспокійно було і для мешканців Бєлгорода. Російське місто перехопило естафету у півострова Крим. У ньому також лунають гучні вибухи.
Отже, близько 22:30 у Бєлгороді стало дуже гучно. Про це почали активно писати місцеві телеграм-канали та самі мешканці. Невдовзі нарахували щонайменше шість вибухів.
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У Бєлгороді – ракетна небезпека
Про це о 22:38 сповістили місцеві телеграм-канали. Мешканців закликали залишатися вдома та не підходити до вікон. Через кілька миттєвостей місцеві мешканці почали викладати у мережу відео. На одному з них чути дуже гучний вибух, який супроводжує завивання автомобільних сигналізацій.
У Бєлгороді надзвичайно гучно: дивіться відео
У Бєлгороді пролунало досить багато вибухів. Як кажуть телеграм-канали, це могла працювати ППО. Що б там не відбувалося, чути дуже гарно та гучно.
Місцеві знімають наслідки вибухів: дивіться відео
Невдовзі у мережу почали викладати наслідки вибухів. Місцями перевернуті автомобілі, місцями – вирви. Скажімо так, ППО у Бєлгороді працює максимально ефективно. Інакше і не скажеш.
Ймовірні фото наслідків вибухів у Бєлгороді / Фото з місцевих телеграм-каналів
Також виклали у мережу відео з моментом прильоту у двір на вулиці Макаренка. Його зняла камера спостереження у дворі.
Камера зафіксувала приліт у Бєлгороді: дивіться відео
Так зване міністерство оборони Росії вже встигло відзвітувати. Буцімто, вдалося збити 10 українських ракет РСЗО "Вільха" над Бєлгородською областю.
Звернімо увагу на те, що з Бєлгородської області ворог щоденно атакує Харків і область. І не виключено, що цього разу російські військові знову прагнули бити по Україні, але щось пішло не так.
У Новоросійську теж було гучно
- Звернімо увагу, що приблизно в той самий час у Новоросійську пролунав дуже гучний вибух. Росіяни запевняють, що намагалися збити ракету.
- У соцмережах місцеві мешканці бідкалися, що чули гучний вибух. Також почали активно викладати кадри з місця подій.
- Крім того, ворожі телеграм-канали звернулися до росіян і попрохали їх не поширювати фото та відео. Також закликали взагалі не обговорювати у коментарях те, що сталося у Новоросійську.
- Зауважимо, що частину Чорноморського флоту перекинули саме до Новоросійська після успішної роботи наших захисників. Але й у Новоросійську ворогові немає спокою.