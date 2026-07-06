Бєлгород не відбився від ракет: у місті стався блекаут, масштабно спахнув енергооб'єкт

Російський Бєлгород у ніч на 7 липня не спить. У місті ракетна небезпека, після якої почалися проблеми зі світлом.

Про це пише Exilenova+.

Дивіться також Не лише мільйонні збитки для "Газпрому": легіон "Свобода Росії" розповів про унікальну операцію

Що відбувається у Бєлгороді?

Телеграм-канали пишуть про удар по електропідстанції "Західна" та ТЕЦ.

Електропідстанція "Західна": дивіться на карті

Через ракетний обстріл енергетичних об'єктів у місті стався блекаут.

Ситуація у Бєлгороді / Фото із соцмереж

Окрім світла, виникли проблеми із водою. Декілька об'єктів водоканалу залишилися знеструмленими, їх пообіцяли перепід'єднати до резервних джерел.

На місці атаки триває сильна пожежа.

Пожежа у Бєлгороді: дивіться відео

Обережно, нецензурна лексика! Пожежа у Бєлгороді: дивіться відео

Також, за попередніми даними, у селі Пушкарне Бєлгородського округу уламки однієї з ракет нібито впали на приватний будинок, почалася пожежа.

Полум'я повністю охопило будинок: дивіться відео

До слова, у ніч на 7 липня вперше тривогу оголосили у Новосибірській області Росії. Це майже за 4 000 кілометрів від України.

Місцева влада пояснила, що рішення про оголошення тривоги ухвалили після аналізу ситуації в сусідньому Омському регіоні, а також на основі повідомлень від місцевих, які нібито бачили невідомі літальні апарати.