У Бєлгороді пролунала серія вибухів: повідомляють про прильоти по ТЕЦ та складах
У російському Бєлгороді ввечері 30 серпня пролунала серія потужних вибухів. Місцеві повідомляють, що над містом здійнявся стовп диму.
Про це повідомляє Exilenova+.
Що відомо про атаку?
Увечері 30 серпня у Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів. Після цього над містом почав здійматися густий стовп диму. Місцеві повідомляють про масовану атаку на Бєлгород.
Бєлгород накрило вибухами: дивіться відео
За попередніми даними, могли бути уражені об'єкти в районі місцевої ТЕЦ та складу компанії Ozon. Крім того, після вибухів стало відомо про пожежу на складах "Естейт Логістик". Над територією також спостерігали значну кількість диму.
Дим над Бєлгородом / Фото Exilenova+
Інформації про постраждалих унаслідок вибухів наразі немає. Масштаби можливих пошкоджень та остаточні причини пожеж встановлюються.
У Бєлгороді пролунала серія вибухів: дивіться відео