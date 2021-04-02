Гострі ризики: чому та коли Україна може зіткнутися з нестачею коштів

Результати першого кварталу для бюджету в межах очікувань: план по доходах дещо перевиконується, план по запозиченнях сильно недовиконується.

Зокрема, зовнішніх запозичень через чергові проблеми у стосунках з МВФ уряд не робить взагалі.

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Яка ситуація в цифрах?

Надходження від податкової – 129 млрд (+6% до плану);

Надходження від митниці – 83 млрд (+4% до плану);

Запозичення – 119 млрд (-26% від плану);

З них зовнішніх запозичень – 0.

Більшість внутрішніх запозичень на рік та більше в гривні під достатньо високі 11-12% – цей борг коштує для нас дорого.

Паралельно, почала погіршуватися ситуація на зовнішніх ринках, яка на початку року була для нас гарною. Рівень дохідності за американськими 10-річними казначейськими облігаціями найвищий з початку коронакризи; в країнах, що розвиваються, з'являються ознаки відтоку капіталу. Голова МВФ Крісталіна Георгієва прямо попередила про можливу боргову кризу в країнах, що розвиваються.

Для України, яка вже має проблеми з доступом до ринків капіталу через відсутність прогресу з МВФ, ці ризики є особливо гострими.

Не менш важливим є провал вакцинації і назрівання чергового локдауну, який ще й, ймовірно, буде не останнім. Макроекономічні прогнози, на базі яких, в тому числі, прораховано бюджет, так чи інакше виходили з того, що у 2021 епідемія йде на спад і поступово перестає бути економічною проблемою. Через провалену вакцинацію, очевидно, що цей спад епідемії відсувається, щонайменше, на 2022 рік. Ми ж вже зараз стоїмо впритул до локдауну, з відповідними наслідками для економіки – та ризиками недоотримання доходів до бюджету. Враховуючи провалення плану по запозиченнях, проблеми з доходами унеможливлять нормальне виконання бюджету, з усіма відповідними наслідками для держави.

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Що робити?

Оперативно виконувати умови МВФ, отримувати транш та, таким чином, відновлювати доступ до фінансування.

Якщо раніше варто було очікувати проблем з виконанням бюджету без МВФ десь ближче до вересня, то зараз ситуація погіршується.

Якщо погані тенденції на фінансових ринках та в ураженій коронакризою економіці посилюватимуться, вже влітку ми можемо зіткнутися з гострою нестачею коштів навіть на важливі поточні видатки. На виправлення ситуації в стосунках з МВФ є всього пару місяців – уряду пора, нарешті, взятися за розум та виконати свою роботу.