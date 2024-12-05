Бюджет Києва на 2025 рік: Кличко розповів, як розприділили кошти

Київрада має на сьогоднішньому засіданні проголосувати за бюджет столиці на наступний рік. Він запланований на рівні понад 90 мільярдів гривень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличко.

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"Сьогодні Київрада має ухвалити бюджет столиці на наступний рік, який запланований на рівні понад 90 мільярдів гривень. Зокрема, на сферу освіти передбачили майже 32,4 мільярда гривень на транспортну галузь міста – понад 18,6 мільярда гривень, на житлово-комунальну сферу – понад 7 мільярдів гривень", – написав Віталій Кличко.

Крім того, мер зазначив, що на соціальний захист у бюджеті Києва-2025 закладено майже 10 мільярдів гривень, на сферу медицини – майже 6,5 мільярда гривень.

На матеріально-технічне забезпечення військових частин попередньо передбачено 5 мільярдів гривень. Це в 5 разів більше, ніж попередньо закладалося в бюджет столиці на 2024 рік. І сума буде збільшуватись, наголосив Кличко.

"У проєкті бюджету столиці-2025 на допомогу Збройним Силам попередньо передбачаємо 5 мільярдів гривень. Ці кошти мають бути відображені в міській цільовій програмі "Захисник Києва" та відповідною моєю правкою до бюджету столиці. Я її подаю. Нагадаю, в бюджеті на цей рік ми попередньо передбачали 1 мільярд. Загальна сума підтримки у 2024 році сягнула майже 10 мільярдів гривень. Тому і на 2025-й це – не фінальна сума. Ми будемо шукати можливості для її збільшення. І будемо спрямовувати більше коштів на підтримку військових підрозділів", – підкреслив Віталій Кличко.

Крім матеріально-технічного забезпечення, в бюджеті столиці на 2025 рік передбачено кошти на виплати захисникам, захисницям та їх родинам. А також на житло та реабілітацію, зазначив мер.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ спрямував на потреби Сил оборони найбільшу суму серед усіх регіонів – майже 10 мільярдів гривень.