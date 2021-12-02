Бюджет розвитку та модернізації, – Шмигаль і Ткаченко відреагували на ухвалення Держбюджету

Прем'єр Денис Шмигаль і міністр культури Олександр Ткаченко привітали прийняття Радою Держбюджету на 2022 рік. Чиновники охарактеризували його, як бюджет модернізації і непростої перемоги.

Олександр Ткаченко у телеграмі заявив, що на культуру, креативні індустрії та інформаційну політику виділять 14,5 мільярда гривень. Шмигаль у телеграмі назвав бюджет збалансованим та реалістичним.

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Незмінні пріоритети кошторису

За словами Шмигаля, у пріоритеті залишаються:

медицина;

освіта;

оборона та безпека;

соціальна сфера;

інфраструктура;

підтримка бізнесу та інновацій.

Зокрема, один з головних акцентів – підвищення зарплати медикам до 20 тисяч гривень мінімально. Шмигаль відзначив й виконання вимоги закону "Про освіту". У 2022 році прогнозують видатки на освіту на рівні 7,3 % ВВП.

Прем'єр також похвалився, що таких видатків, як у 2022 році, не було останніх 10 років. 140 мільярдів гривень – це саме інвестиції в розвиток економіки. Заклали кошти й на програми пільгового кредитування, і на доступну іпотеку для всіх українців.

Реакція Ткаченка на Держбюджет

Міністр каже, що Мінкульт залишається без видатків на кіно, але 4,6 мільярда гривень дофінансування сфер називає спільною непростою перемогою.

Також Ткаченко виділив важливі пункти про Велику реставрацію, інформбезпеку, фінансування Державної інспекції культурної спадщини України, історичні пам'ятки заповідників. У ці та інші галузі й установи культури, за словами Ткаченка, в бюджеті виділили кошти.

Що відомо про бюджет на 2022 рік