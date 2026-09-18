Це просто нарис на видатки: економіст назвав головні проблеми бюджету України на 2027 рік

Кабінет Міністрів подав до парламенту проєкт державного бюджету, який містить дефіцит коштів на фінансування армії. Документ передбачає збільшення соціальних виплат на тлі падіння економіки та нестачі грошей.

Як зазначив в ефірі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, запропонований урядом документ є лише нарисом видатків, а не збалансованим планом. Заплановані витрати держави становлять 7,2 трильйона гривень, проте у вигляді податків вдасться зібрати лише 2,8. Решту суми влада сподівається перекрити завдяки макрофінансовій допомозі від європейських партнерів.

Про ризики для економіки

Найбільшою проблемою залишається нестача грошей на воєнно-технічні потреби. За словами економіста, наразі Україні не вистачає орієнтовно 27 мільярдів доларів, що еквівалентно 1,2 трильйона гривень, і джерела покриття цієї суми досі невідомі.

У реальній дійсності щодо цих 1,2 трильйона, що не вистачає, ми просто не знаємо, звідки взяти ці гроші. Якщо ми проситимемо європейців наблизити кошти з 2027 року на 2026 рік, то в 2027-му обсяг фінансування буде ще меншим,

– пояснив Пендзин.

Соціальні виплати на тлі падіння ВВП

Окрему критику викликали плани уряду підвищити прожитковий мінімум та виплати бюджетникам. Економіст звернув увагу, що такі кроки не мають реального фінансового підґрунтя. Замість очікуваного зростання ВВП на 2,5%, за перше півріччя українська економіка впала на 0,1%. Це сталося через постійні російські обстріли та руйнування бізнесу, що вже призвело до недоотримання 70 мільярдів гривень податків.

Ніде абсолютно в жодній країні, яка воювала під час Другої світової війни, ніхто не збільшував соціальні видатки й не покращував соціальні стандарти. Ми з вами сьогодні живемо в податковому законодавстві мирного часу,

– наголосив Пендзин.

Аналіз проєкту держбюджету України на 2027 рік: дивіться відео

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав парламент терміново ухвалити низку непопулярних законопроєктів для наповнення бюджету. Водночас міністр фінансів Сергій Марченко попереджав про ризик затримки зарплат та ймовірність запуску "друкарського верстата". Як вже повідомлялося на нашому сайті, через зволікання з реформами держава ризикує втратити 29,5 мільярда доларів фінансової підтримки.