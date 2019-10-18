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      Бюджет-2020: який курс долара прогнозує Рада

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      Курс долара 2020 – Бюджет 2020 Україна – прогноз Ради
      Курс долара у держбюджеті 2020 / dobrepole.com.ua

      Курс долара у 2020 році буде на рівні 28,2 гривні за долар. З використанням саме такого прогнозу Верховна Рада затвердила державний бюджет України на 2020 рік за основу в першому читанні.

      15 вересня міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомляла, що тоді ще у проєкті держбюджету на 2020 рік розрахунки здійснені з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 гривні за долар. Проте цей курс був тоді закріплений лише в макропрогнозі.

      Читайте текст проєкту бюджету на 2020 рік: основні цифри

      Уряд та експерти прогнозують, що у 2020 році курс долара в середньому складатиме 27,3 гривні. 

      Як затверджують держбюджет України? Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про державний бюджет на рік. Потім документ надійшов на розгляд Кабміну, який затвердив цей проєкт. Після цього документ надійшов до Верховної Ради. Там бюджет мають розглянути у трьох читаннях. Поки що бюджет затвердили лише в першому читанні. Після голосування в Раді, бюджет підписують спікер та президент, документ публікують в офіційній пресі уряду, і аж тоді він стає законом.

      курс долара 202 рік прогноз Україна

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Бюджет Верховна Рада Законодавство Бюджет 2020 Курси валют Долар Долар-Гривня
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