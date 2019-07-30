Бюджет РФ поповниться на півтора мільйона: затриманих у Москві зобов'язали сплатити штрафи

У Москві суди винесли вироки 80 мітингувальникам, які брали участь у масових протестах в російській столиці цими вихідними. Їх зобов'язали сплатити штрафи. Загалом, з таких сплат російський бюджет поповниться на майже півтора мільйона рублів.

Відомо й про інші вироки. 40 мітингувальникам, які брали участь у масових протестах в російській столиці цими вихідними, суд постановив – заарештувати на 30 діб.

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Серед заґратованих є й опозиційні кандидати, які власне і зібрали мітинг після того, як їх не зареєстрували на вибори до московської думи.

Ілля Яшин, Константін ЯнкАускас і Алєксандр Соловйов залишаться у СІЗО прийнамні до кінця тижня. Кандидати певні, що їх заарештували, щоб вони не змогли подати апеляцію до виборчкому та оскаржити відмову у реєстрації до Мосміськдуми.

Звичайно ж, це політичне рішення, винесене виключно з метою не тільки зняти Яшина з виборів, але і на кілька тижнів ізолювати від нього протестуючих, які в будь-якому випадку будуть виходити на вулиці,

– зазначив адвокат Іллі Яшина Вадім Прохоров.

Що відомо про протест у Москві, який розігнали силовики?На акцію протесту в Москві росіяни вийшли 27 липня. Протестували проти недопуску до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.



Впродовж вихідних спецпризначенці затримали рекордну кількість людей у російській столиці – 1300 осіб. Затримування були жорстокими, людей штовхали, кидали на землю, били кийками та ногами і насильно затягували у автозаки. Багатьом довелося ховатися в храмі.





Протести у Москві // Getty images