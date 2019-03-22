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      Артем Овдієнко

      Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти

      735
      ЦВК показала 80-сантиметровий бюлетень
      ЦВК показала 80-сантиметровий бюлетень / Укрінформ

      80-сантиметровий бюлетень, що кожен отримає на руки 31 березня, коли прийдемо на дільницю обирати президента, коштуватиме державі 4 гривні 25 копійок. І це взагалі недорого як для такого щільного паперу і тих десяти ступенів захисту.

      Проте варто розуміти, що бюлетенів надрукують більше 30 мільйонів, то ж коли 4,25 грн помножити на тридцять мільйонів  – сума виходить чималенька. А все тому, що кандидатів на цих виборах рекордна кількість. В бюлетені буде аж 39 призвіщ кандидатів, включно з Тарутою, який наче знявся на користь Тимошенко, але з числа кандидатів його не прибрали, адже термін для цього збіг 7 березня. Отже, його прізвище у бюлетені надруковане і навіть штампувати "вибув" не будуть – Тарута є повноцінним кандидатом і за нього можна буде проголосувати, якщо вам це буде потрібно.

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      Прізвища 39 кандидатів і зробили бюлетень довжиною в 80 сантиметрів. Зараз, щоб ви оцінили рівень марнотрацтва, уявіть, якщо усі надруковані на поліграфкомбінаті "Україна" бюлетені викласти один за одним – їх вистачить на 24 тисячі кілометрів. Вистачить, щоб у два ряди поєднати Київ з Буенос-Айресом, столицею Аргентини, що знаходиться від нас на іншому боці планети.

      І я не буду зараз братися оцінювати якість більшості з тих кандидатів, чиї прізвища надруковані на тому бюлетені. Але я певен, що активісти Грінпіс та любителі дерев нині в один голос стверджують, що українці абсолютно марно перевели на бюлетені 400 тон паперу. Ми з ними звісно не згодні, адже тим друїдам напевно паперу і на Томос було шкода. Шкода їм і тих дерев, з яких потому білборди Порошенка друкували, де президент про Томос повідомляв. Але що з тих друїдів неправославних візьмеш, нічого вони не розуміють!

      Але не задоволені задовгими бюлетенями були і на поліграфкомбінаті "Україна" кажуть, що їхнім працівницям незвично було порпатися із настільки  довгими папірцями! Довелося їм перелаштовуватися та призвичаюватися. Те 80-сантиметрове паперове простирадло ми, на відміну від працівниць поліграфкомбінату "Україна", зможемо помацати лише через 10 днів.

      Хто точно не зможе його помацати за жодних умов – це українські полярники на антарктичній станції "Академік Вернадський" – їм голосувати доведеться лише на власноруч роздрукованих копіях, а це, погодьтеся, буде зовсім не те задоволення...

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Публікації
      Джерело: 24 Канал
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