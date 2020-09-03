Верховна Рада 3 вересня підтримала у першому читанні створення нового органу для розслідування економічних злочинів. Після створення Бюро економічної безпеки більше не існуватиме Податкова міліція.

За створення Бюро попередньо проголосували 245 народних обранців. Про це інформує 24 канал. Також читайте Питання Донбасу, зменшення числа нардепів, референдум: що розгляне Рада на новій сесії Що відомо про функції Бюро економічної безпеки Згідно з законопроєктом, новостворений орган протидіятиме кримінальним правопорушенням, що сприяють тінізації економіки та витоку капіталу.

Відомство матиме територіальні підрозділи.

Директора Бюро призначатиме президент, проте кандидата обиратиме конкурсна комісія.

Підпорядковуватиметься Бюро Кабінету Міністрів України. Хто наразі розслідує економічні злочини в Україні До створення Бюро економічної безпеки економічні правопорушення в Україні розслідують Податкова міліція, СБУ та Національна поліція України. Після того, як новостворений орган запрацює, Податкову міліцію доведеться розформувати.