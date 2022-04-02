На ЧАЕС підняли український прапор

На проммайданчику Чорнобильської АЕС підняли синьо-жовтий стяг. Також над нещодавно окупованою атомною станцією пролунав гімн України.

2 квітня об 11:00 оперативний персонал ЧАЕС підняв український прапор над станцією.

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59 людей, які працюють на станції та пережили вторгнення окупантів, підняли синьо-жовтий стяг та виконали гімн України.

У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах окупації весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП "Чорнобильська АЕС",

– повідомили на станції.

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