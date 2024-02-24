Напередодні других роковин повномасштабного вторгнення Росії на територію України Шумер прибув до Львова. Демократ зазначив, що в разі ненадання Україні допомоги, російський диктатор може скоро опинитися біля польського кордону, пише 24 Канал.

Дивіться також Майк Джонсон має приїхати і все побачити: сенатори вражені свіжими могилами захисників у Львові

Що розповів Чак Шумер

Ми повинні були бути тут. Вибору не було. Це обов'язок, тому що на карту поставлено дуже багато. Тут, в Україні… Очевидно, що на кону свобода України. І це так важливо. Не лише для українського народу, а й для всього світу,

– заявив представник демократів.

За його словами, Україна потребує підтримки, проте американська делегація в Україні ще тому, що Сполучені Штати зараз перебувають на поворотному етапі та точці перелому.

Він наголосив, що якщо ми дозволимо нашим ворогам зруйнувати світ, вони не зупиняться. Шумер зазначив, що в такому випадку ми побачимо "все більші, більші проблеми та конфлікти в Європі, але не тільки в Європі".

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер зазначив, що якщо "ми (США – 24 Канал) відвернемося від України, це матиме наслідки, які триватимуть надовго". За його словами, це означатиме, що протягом десятиліть Америка програє дипломатично, політично, економічно та військово.

Він додав, що американська делегація в Україні, щоб "сказати українському народу, що ми з вами та сказати Європі, що ми не покидаємо її".

Які наслідки можуть бути, якщо не надати Україні допомоги

"Американські та українські офіційні особи сказали нам, що без допомоги Україна програє війну з жахливими наслідками для Сполучених Штатів і Заходу", – зазначив демократ.

Він додав, що якби Україна мала більше зброї, то й результат був би іншим.

Якщо ж США не нададуть Україні допомогу, то вона програє, а Росія опиниться біля польського кордону,

– наголосив Чак Шумер.

Він зауважив, що "майже всі, кого ми бачили, американці, українці, військові, політики, дипломати, казали нам, що якщо вони отримають допомогу, якщо Україна отримає допомогу, вона виграє війну."

За його словами в Україні чудові люди та великі бійці.

"Просто дайте нам те, що їм потрібно. І є багато речей, які їм потрібні, але ми окреслили деякі з них, у тому числі протиповітряну оборону, яка була настільки успішною, включно з високим марсом і нападами, у тому числі дистанційним, протимінуванням у довгостроковій навігації. Все, що є в доповненні, доступне в додатковому пакеті", – зазначив Шумер.

В промові Шумер закликав спікера Джонсона приїхати в Україну, щоб він на власні очі побачив жахіття війни, яка йде в Україні.

Про що ще говорив Шумер