Чарівна вулиця на Рівненщині: у місцевих жителів народилося 6 пар близнюків

У селі Колоденка Рівненської області є вулиця близнюків. Місцеві мешканці називають її чарівною, адже загалом тут проживає 6 пар близнят і двійнят.

За словами голови Корнинської територіальної громади Романа Горбатюка-Василейка, усі сім'ї, де народилися близнята та двійнята не є родичами між собою. Цікаво, що в них усіх народилися лише хлопчики.

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Мами двійнят по-різному сприйняли сюрприз

Загалом у родині четверо дітей, Павлу та Віктору Хращевським – по 13 років. Брати – двійнята. Розглядають дитячі фото і розповідають про своїх друзів, які живуть по сусідству.

"В одній родині хлопці ходять у 8 клас – це Коля і Вова, в іншій – у 7 клас, звати Богдан і Тарас", – розповів Павло Хращевський.

За словами мами хлопців Наталії Панасюк, вона здогадувалася, що таке могло трапитися. Оскільки в її бабусі також народилися свого часу двійнята.

У сусідньому будинку проживає сім'я Рогашевських. Для них звістка про подвійне поповнення стала справжнім сюрпризом.

Коли ми прийшли на УЗД, я запила лікарку, чи все добре. А вона каже – у вас сюрприз, буде двійня. Добре, що я лежала,

– поділилася мама близнюків Олена Рогашевська.

Легенда місцевих

Люди в селі певний час подейкували, що причиною рясних поповнень стала вода, яку всі п'ють. Мовляв, близнюки та двійнята на вулиці Шевченка почали народжуватися, коли там збудували водонапірну башту. З часом на ній оселились лелеки.

Медики чарівну силу води спростовують. Кажуть, швидше справа – у спадковості.

Працює генетичний фактор, тобто у них у родинах були випадки багатоплідних вагітностей. Можливо, були покоління, які не мали, а от на їхньому поколінні зійшлося, що вони мають. Наталія Домбровська Лікарка-гінекологиня

Генетична спадковість чи щедрість лелек – залишається лише здогадуватись. Чи чекає знову поповнення якась з родин на вулиці Шевченка – поки невідомо. Однак воду з водонапірної башти у Колоденці люди вже не п'ють, а лелеки з неї полетіли.