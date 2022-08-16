Час "бавовни" триває: під Сімферополем лунають вибухи та здіймається чорний дим

Біля Сімферополя в Криму лунають вибухи. Повідомляють про чорний дим над військовим аеродромом "Гвардійське".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 16 серпня. росЗМІ повідомляють, що вибухів було кілька.

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У Криму знову вибухи

Повідомляють, що над військовим аеродромом Sarabuz/Гвардійське, що під Сімферополем в окупованому Криму, лунають вибухи та здіймається чорний дим,

– пише Рефат Чубаров.

У росЗМІ теж вже поширюють інформацію про вибухи. За їхніми даними, про це розповіли місцеві жителі. Мешканці Криму заявили, що раніше на території військової авіабази пролунало кілька вибухів.

У росії кажуть, що військові відомства та правоохоронні органи наразі перевіряють версію щодо атаки на об'єкт. Ймовірно, "бавовна" сталася на складі боєприпасів.

Офіційної інформації про вибухи над аеродромом "Гвардійське" ще немає. За даними журналіста Андрія Цаплієнка, на цій авіабазі росія розміщувала 37-й змішаний авіаполк військово-повітряних сил і дві ескадрильї: 12 Су-24М і 12 Су-25 СМ.

"Бавовна" біля Джанкоя

В окупованому Криму 16 серпня вибухи лунають не вперше. Як з'ясувалося, у селищі Азовське в окупованому Криму сталося влучання у військову частину російських окупантів.

Тим часом у росії підтвердили вибухи у селі Майське, заявивши про детонацію на складі боєприпасів.

Після чергових вибухів частина росіян почала тікати з півострова. Тисячі громадян вже прямують у бік мосту через Керченську протоку.

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