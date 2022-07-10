У Часовому Ярі окупанти "Іскандерами" обстріляли гуртожиток: під завалами – мати з дитиною

У Часовому Ярі тривають пошуково-рятувальні роботи після удару по гуртожитку. Серед тих, хто зараз перебуває під завалами, можуть бути матір та її 9-річна дитина.

Про це 24 каналу розповів військовий журналіст підполковник Володимир Патола. Рятувальники продовжують працювати на місці чергового російського військового злочину.

Нагадаємо З-під завалів у Часовому Ярі врятували ще одну людину

окупанти атакували "Ісканерами"

Офіцер цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Оксана Анодіна розповіда, що ввечері 9 липня по Часовому Ярі зафіксували 4 "прильоти". російські окупанти обстріляли місто ракетами "Іскандер", 2 з яких влучили у п'ятиповерховий гуртожиток. Інформацію про удар "Іскандерами" підтвердив перший заступник начальника Головного управління ДСНС України в Донецькій області полковник В'ячеслав Бойцов.



Так виглядає гуртожиток, в який влучили окупанти / Фото Володимира Патоли

Анодіна наголосила, що поблизу гуртожитку навіть близько не було жодних військових об'єктів. У будинку ж проживали мирні мешканці, серед яких і ті, які були евакуйовані, однак повернулися.

На жаль, не всі мають можливість залишатися в евакуації. У когось закінчилися кошти, хтось засумував за своїм будинком. Люди повертаються, навіть не повідомляючи військові адміністрації та керівництво ОТГ. Це їхні будинки, ми не маємо права їх туди не допустити. Тому точна кількість усіх, хто перебував у цьому будинку зараз невідома,

– пояснила Анодіна.



Наслідки удару по Часовому Ярі / Фото Володимира Патоли

Після удару пролітав літак

На місці трагедії працюють 60 рятувальників, яким вже вдалося врятувати 6 мешканців гуртожитку, по якому вдарили росіяни.

Кількість людей, які перебувають під завалами точно невідома. За попередніми даними під завалами перебувають жінка та її 9-річна дитина.



Рятувальна операція на місці удару триває майже добу / Фото Володимира Патоли

Оксана Анодіна зазначила, що рятувальники працюють в небезпечних умовах. Увечері 10 липня над Часовим Яром пролетів бойовик літак. За словами Анодіної, він був не українським.



Рятувальники працюють у небезпечних умовах / Фото Володимира Патоли

Військовий злочин та дурість окупантів

Володимир Патола наголосив, що удар по гуртожитку є черговим військовим злочином росіян. Також військовий журналіст зазначив, що ця атака є ще й неймовірною дурістю окупантів, адже вони запустили по місту Часів Яр 4 ракети, вартість кожної з яких становить 1,5 мільйона доларів.

російським військовим злочинцям невідоме поняття логіки. Поки наші захисники боронять Україну на фронті - ціллю російських ракет може стати будь-який гуртожиток, пологовий будинок чи дитячий садочок в будь-якій точці України, як це вже не одноразово траплялося,

– наголосив Патола.

Підполковник наголосив, що важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та координувати свої дії з представниками місцевої влади. Особливо в прифронтових районах країни.

Удар по Часовому Ярі: головне станом на вечір 10 липня

російські військові злочинці завдали удару по місту Часовий Яр біля Бахмута на Донеччині увечері 9 липня. Рятувальники розбирали завали всю ніч та весь день. Операція з пошуку постраждалих та їх порятунку триває.

Станом на 21:00 10 липня відомо про 15 загиблих унаслідок ракетного удару. Точна кількість тих, хто перебуває під завалами – невідома. За попередніми даними, там можуть перебувати близько 20 людей.

На щастя, рятувальникам вдалося визволити з-під завалів 6 людей.

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