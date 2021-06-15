Часта зміна правил гри Києвом відлякує інвесторів, – юрист

Експерти все частіше наполягають на необхідності дотримання Україною задекларованих євроінтеграційних цінностей. Проте в Україні й досі не працює судова система, боротьба з корупцією заміняється боротьбою з великим та середнім бізнесом, якому й без того змінюють правила гри.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Інвестора відлякують незрозумілість правил гри і можливість держави міняти ці правила гри під час здійснення бізнесу. Оскільки якщо ви вкладаєте і у вас розрахункова окупність 3–5–10 років, а ви розумієте, що вам через пів року можуть змінити правила гри,

– повідомив керуючий партнер адвокатського об'єднання "Лучковський і партнери" Валентин Лучковський.

Експерт підкреслив, що правила гри у нас міняються досить часто: сьогодні прийняли – завтра ввели в дію.

Практика показує, що низка західних інвесторів доклали чимало зусиль, аби зайти на український аграрний ринок. Зокрема, як пише видання The Brussels Times, канадська фірма TUI, яка інвестувала в Україні більше 65 млн доларів, стала жертвою рейдерських атак на ринку зеленої енергетики.

Фахівці ставлять питання і до податкових ініціатив, які, за їхніми оцінками, ще більше ослаблять економіку.