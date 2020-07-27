У трьох районах Києва – Печерському, Голосіївському й Солом'янському – ввечері 27 липня трапляються постійні перебої світла. Усе через перепідключення споживачів на ТЕЦ. Багато киян і гостей столиці відчули проблеми сповна. Перед 21 години постачання електроенергії відновили.

Пошкодження обладнання на ТЕЦ-5 усунуто, споживачі підключені до електропостачання, повідомляє у своєму телеграмі Київська міська держадміністрація.

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Частина споживачів Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів тимчасово залишалися без електропостачання, деякі споживачів – без водопостачання. Наразі районні аварійні служби перевіряють локальні підключення, щоб жоден будинок не залишився без послуги,

– підкреслили в КМДА.



Кияни помітили дим над ТЕЦ під час відключення світла / фото "Інформатора"

Як відключення світла вплинуло на киян

Через відключення світла на вулицях Києва зупинилися тролейбуси, перестали працювати світлофори, повідомляє "Інформатор". Електроенергія зникла близько 19 години вечора.

Видання зазначає, що проблем, крім вказаних трьох районів, відчула й частина Шевченківського району. Мешканці Позняків відзначають, що в них теж був стрибок напруги, на пару хвилин світло пропало, але включився. На Березняках двічі пропадало світло на кілька хвилин.

У торгово-розважальному центрі Ocean Plaza світло зникло. Через це навіть довелося евакуювати відвідувачів на вулицю. У ТЦ River Mall також були перебої зі світлом.

Крім того, на вулицях стався транспортний колапс. Через вимкнення світла на дорогах не працюють світлофори, а тим часом регулювальників немає. Також зупинився електротранспорт.



Через вимкнення світла в Києві трапився транспортний колапс / фото "Інформатора"

Також проблеми з електропостачанням зачепили й київський метрополітен. У мережі навіть показали унікальні кадри, як виглядає робота підземки без світла.

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