Частина Рівного лишилася без світла: яка причина
Увечері 20 квітня частина будинків у Рівному лишилося без електропостачання. Причиною стало аварійне знеструмлення.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Що відомо про відключення світла у Рівному?
Олександр Коваль наголосив, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання для тих жителів Рівного, які залишилися без нього через аварійне відключення.
Очікується, що світло вже незабаром повернеться в оселі рівнян,
– запевнив начальник Рівненської обласної військової адміністрації.
Де ще в Україні останнім часом були відключення світла та чому?
У Дніпровському районі Києва 18 квітня спалахнула трансформаторна підстанція, через що були перебої з електропостачанням. Через відсутність напруги в мережі затримувалася низка маршрутів електротранспорту.
Тієї ж доби росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі у Ніжинському районі Чернігівській області. Внаслідок атаки було пошкоджено важливий енергооб'єкт та знеструмлено 380 тисяч абонентів.
16 квітня Херсон та Миколаїв залишилися без електропостачання після обстрілів. Енергетичні служби працювали над ліквідацією наслідків та відновленням подачі електроенергії.