Частина Рівного лишилася без світла: яка причина

20 квітня, 21:52
Оновлено - 22:06, 20 квітня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Увечері 20 квітня частина будинків у Рівному залишилася без електропостачання через аварійне знеструмлення.
  • Енергетики працюють над відновленням електропостачання, і очікується, що світло незабаром повернеться.

Увечері 20 квітня частина будинків у Рівному лишилося без електропостачання. Причиною стало аварійне знеструмлення.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

До теми Російський обстріл пошкодив виробничий майданчик ДТЕК у Києві – є постраждалий 

Що відомо про відключення світла у Рівному?

Олександр Коваль наголосив, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання для тих жителів Рівного, які залишилися без нього через аварійне відключення. 

Очікується, що світло вже незабаром повернеться в оселі рівнян, 
– запевнив начальник Рівненської обласної військової адміністрації.

Де ще в Україні останнім часом були відключення світла та чому?