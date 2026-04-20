Частина Рівного лишилася без світла: яка причина

Увечері 20 квітня частина будинків у Рівному лишилося без електропостачання. Причиною стало аварійне знеструмлення.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Що відомо про відключення світла у Рівному?

Олександр Коваль наголосив, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання для тих жителів Рівного, які залишилися без нього через аварійне відключення.

Очікується, що світло вже незабаром повернеться в оселі рівнян,

– запевнив начальник Рівненської обласної військової адміністрації.

