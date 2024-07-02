По усій Україні – повітряна тривога: ворог підняв у повітря МіГ-31К

У частині областей нашої держави лунає повітряна тривога. Вона пов'язана зі зльотом у повітря МіГ-31К

Зауважимо, що МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Окупанти підняли у повітря МіГ-31К