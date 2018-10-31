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      Частину Києва паралізували затори: перелік вулиць

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      У середу вдень, 31 жовтня, у Києві на лівому березі утворилися численні затори на дорогах. Водночас ускладнений рух і на правому березі столиці.

      Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

      Так, на лівому березі Києва ускладнено рух транспорту в районі станцій метро "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", на бульварі Перова, проспекті Визволителів, на Русанівській набережній, вул. Раїси Окіпної, вул. Євгена Сверстюка, Броварському проспекті, проспекті Соборності, проспекті Юрія Гагаріна, в районі Дарницької площі, проспекті Миру, вул. Березняківській, Дніпровській набережній, вул. Фанерній, а також на Харківському шосе від житлового комплексу "Мега Сіті" до вул. Привокзальної.

      Читайте також: У Києві люди вдруге перекрили рух Харківським шосе: фото і відео

      Водночас на правому березі Києва ускладнений рух у районі Шулявського шляхопроводу, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівському бульварі, вул. Олександра Довженка, вул. Олени Теліги, на вул. В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, вул. Льва Толстого, вул. Жилянській, вул. Саксаганського, в районі Бессарабської площі, а також на мосту Метро.

      Затори в Києві: дивіться відео

      Київ паралізували затори: дивіться відео

      Карта заторів в Києві:

      Відео про затори на лівому березі у Києві: включення кореспондента 24 каналу Євгена Назаренка

       

      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт метро
      Джерело: 24 канал
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