ChatGpt не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Це необхідно, аби його не використовували для ворожої пропаганди.
Цікаво Лише найважливіше: ChatGPT в Opera скорочуватиме довгі статті для зручності
Малюська використав ChatGpt
Міністр юстиції розповів, що попросив ChatGpt написати законопроєкт про легалізацію проституції.
Написало за 30 секунд. Підозрюю, Мін'юст чекають скорочення вже з понеділка,
– пожартував Малюська.
Що таке ChatGptЦе розроблений американською компанією OpenAI чат-бот зі штучним інтелектом. Він може працювати з текстом, програмним кодом, формулами та числами. Програма генеруватиме все, що їй зададуть.
Малюська розповів про знайомство з ChatGPT / Фото Дениса Малюськи
ChatGPT тепер доступний в Україні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 18 лютого розповів, що над питанням доступу до ChatGPT в Україні команда працювала довго.
ChatGPT тепер доступний в Україні. Команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням — офіційні листи, дзвінки та зустріч з керівництвом,
– мовиться в повідомленні міністра.
За його словами, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT.