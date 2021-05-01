Чим корисний чай і як його правильно пити

Чай вперше почали пити в стародавньому Китаї як ліки, і лише потім цей напій став буденним. Це напій на основі чайного листа, який пройшов особливу обробку – в'ялення, скручування та ферментування. Далі читайте російською.

В зависимости от степени обработки различают множество видов чая: черный, зеленый, белый, пуэр и многие другие.

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Чай неспроста считался лечебным напитком.

Он содержит множество кислот: аминокислоты, аскорбиновую, никотиновую, пантотеновую; которые стабилизируют обменные процессы в организме, снижают холестерин.

Бодрящее и тонизирующее действие чая объясняется наличием в нем теина – чайного кофеина. В отличие от кофе он действует намного мягче.

Чай полезен людям с заболеваниями крови, сосудов, атеросклерозом. Танины и рутин благотворно влияют на кровь, нейтрализуют действие тяжелых металлов и восстанавливают эластичность стенок сосудов. Филлохинол улучшает свертываемость крови. Кислоты снижают риск возникновения холестериновых бляшек.

Чай содержит полезные вещества / Фото Pixabay

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Но!

Алкалоиды в составе чая обладают возбуждающим действием, учащают сердцебиение и повышают давление. Поэтому чай, особенно черный и крепкий, людям с гипертонической болезнью и глаукомой стоит пить пореже. А лучше и вовсе заменить на белый, зеленый или травяные чаи. Гипотоников напиток наоборот будет бодрить и уменьшит головокружение. При приеме крепкого напитка на ночь возможны проблемы со сном.

При воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта лучше пить белый или зеленый чай, который мягче воздействует на организм. Черный чай в избыточном количестве раздражает слизистую желудка и может вызвать запор.

Универсальное правило для хранения любого чая выглядит так:

Низкая температура (есть мнение, что идеальным местом хранения фруктовый отдел холодильника, где температура 1-2°С).

Низкая влажность (хранить в сухом месте).

Отсутствие посторонних запахов.

Герметичная емкость.

Минимум света (жестяная, фарфоровая банка, не стекло).

Неплохим временным способом являются герметичные пакеты с алюминиевым или оловянным напылением.

Как правильно пить чай

Многие просто бросают в чаку пакетик или заварку и заливают кипятком. В чайных листах есть полезные вещества, которые портятся в кипятке, так же как и витамины, что делает напиток менее полезным. Все сорта чая рекомендуется заваривать не крутым кипятком, а горячей водой. Некоторые любят оставить заварку в чайнике и употреблять, как настоявшийся напиток. Китайцы утверждают, что перезревший чай вреден. В нем превышена концентрация теина, который способствует окислению веществ, находящихся в листьях.

Рассыпной чай или пакетированный?

Пакетированный чай – это быстро и удобно, но материал пакетика может содержать вредные для здоровья вещества. Чтобы пакет не рвался, его пропитывают синтетическими смолами, а еще через этот пакетик трудно визуально проверить его содержимое. А производители этим и пользуются – в пакетик часто кладут мелкий чай сомнительного качества вместе с чайной пылью и усилители вкуса.