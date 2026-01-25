У Франції залізнична компанія пропонує вагони, куди заборонено заходити дітям: виник скандал

Французька залізнична компанія SNCF опинилася в центрі скандалу після рішення обмежити доступ дітей до вагонів преміум-класу. Нововведення викликало різку критику з боку громадськості та посадовців.

Йдеться про швидкісні потяги TGV, що курсують до Парижа та з нього у будні дні. Про це повідомляє Independent.

Що відомо про нову опцію у французької залізничної компанії?

Із січня в потягах з'явилася нова зона першого класу – "Оптимум". Вона позиціонується як простір підвищеного комфорту для бізнес-пасажирів і туристів, які багато подорожують і прагнуть тиші та приватності.

"Винятковий комфорт у повністю спеціально обладнаному вагоні першого класу з розташуванням місць, розробленим для збереження вашої конфіденційності, для спокійної подорожі, ідеальної для роботи чи відпочинку", – йдеться у заяві компанії.

Однією з умов "тиші" стала заборона на перебування у вагоні дітей віком до 12 років. Їм не дозволено навіть проходити через цей вагон, хоча він і так розташований у кінці поїзда.

Таке рішення викликало обурення. Верховна комісарка Франції у справах дітей Сара Ель-Хаїрі назвала ініціативу "шокуючою" та наголосила, що подорожі з дітьми – це не проблема, а нормальна частина життя, яку слід підтримувати. Вона також заявила про намір зустрітися з керівництвом SNCF для обговорення ситуації.

У відповідь на критику компанія спробувала пом’якшити напругу. Представниця SNCF Гаель Бабо зазначила, що вагони класу "Оптимум" становлять менш ніж 8% від загальної кількості місць у потязі. За її словами, решта 92% залишаються доступними для всіх пасажирів, включно з родинами з дітьми. Крім того, у вихідні дні обмеження на перебування дітей у вагонах "Оптимум" взагалі не діятиме.

