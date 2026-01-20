Хлопець загинув на місці подій. Про це пише телеканал "Дождь".
Читайте також Петербург слідом за Підмосков'ям спіткав блекаут: росіяни скаржаться проблеми з теплом і водою
Як стався такий інцидент?
В Якутії у парку "Росія – моя історія" походила виставка військової техніки, у тому числі трофейної. 16-річний підліток вирішив залізти через люк у днище, де його і задавило, повідомляє мер міста.
Місцеві медіа уточнюють, що у танк проліз ще один підліток. Загиблий зачепив підпірку ствола зброї, через що отримав черепно-мозкову травму.
Хлопець загинув на місці. Інцидент стався у радянському танку Т-72.
Представники парку відмовились надавати коментарі. На місці працюють слідчі.
Які проблеми в росіян через війну?
- Російська залізниця планує значно скоротити інвестиції через фінансові труднощі, зокрема на закупівлю вагонів і локомотивів та фінансування будівництва. Криза викликана обвалом вантажних перевезень, західними санкціями, падінням експорту, скороченням промислової активності та збоями в логістиці.
- Росіяни визнають економічну кризу, яку не бачить Кремль. Борги росіян ростуть, зокрема через збільшення позик у мікрофінансових організаціях, причому понад 13,8 мільйона людей є боржниками.
- Опитування показують, що 19% росіян очікують погіршення умов життя у 2026 році, а 67% турбує зростання цін.