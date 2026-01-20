Хлопець загинув на місці подій. Про це пише телеканал "Дождь".

Як стався такий інцидент?

В Якутії у парку "Росія – моя історія" походила виставка військової техніки, у тому числі трофейної. 16-річний підліток вирішив залізти через люк у днище, де його і задавило, повідомляє мер міста.

Місцеві медіа уточнюють, що у танк проліз ще один підліток. Загиблий зачепив підпірку ствола зброї, через що отримав черепно-мозкову травму.

Хлопець загинув на місці. Інцидент стався у радянському танку Т-72.

Представники парку відмовились надавати коментарі. На місці працюють слідчі.

Які проблеми в росіян через війну?