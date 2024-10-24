У Чечні невідомі розстріляли військову вантажівку росіян: є загиблі

У Чечні невідомі розстріляли вантажівку, у якій були російські військові. Відомо, що є загиблі окупанти, проте їхня кількість невідома.

Про це повідомляє чеченський опозиційний телеграм-канал NIYSO. Наразі відомо про щонайменше 3 загиблих, передає 24 Канал.

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У Чечні розстріляли вантажівку з росіянами

Чеченський опозиційний телеграм-канал пише, що поблизу станиці Петропавловська, що у Грозненському районі, невідомі напали на вантажівку з російськими військовими. Наразі достеменно невідомо, як нападники розстріляли "Урал", проте відомо про загиблих.

У Чечні розстріляли "Урал" з російськими військовими – більше у галереї

У мережі також опублікували документи одного із загиблих військових. На них видно, що загиблий – військовослужбовець окупаційної армії.



Документи розстріляного росіянина / Фото з мережі



Посвідчення загиблого / Фото з мережі

Також у мережі з'явилися кадри розстріляної вантажівки. На них видно дірки від куль як на кузові автівки, так і на причепі.

Розстріляна у Чечні вантажівка: дивіться відео (Зверніть увагу! Нижче опублікований чутливий контент. Не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+)

Наразі чеченські правоохоронці разом з кадирівцями розшукують нападників. Жодних офіційних деталей не повідомляли.