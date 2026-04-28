Там серйозна авіаційна база: полковник запасу розкрив важливі деталі атаки на Урал

25 квітня українські безпілотники долетіли до Середнього Уралу, а в Росії заговорили про атаку на район Челябінського вищого військового авіаційного училища штурманів. Така дальність удару стала новим показовим епізодом, бо йдеться вже про цілі майже за 1800 кілометрів від українського кордону.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що в районі Челябінська йдеться не про випадкову точку, а про важливий вузол російської авіаційної інфраструктури. За його словами, цей удар може бути лише частиною ширшого задуму, який виходить далеко за межі однієї атаки.

Челябінськ став не випадковою ціллю

Атака на Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів і вибухи в районі Єкатеринбурга показали нову для України глибину роботи безпілотників. Йдеться про цілі майже за 1800 кілометрів від кордону, а така дальність, на думку Світана, цілком відповідає можливостям дрона Ан-196 "Лютий", якщо зменшити його бойову частину.

Дійсно, під 1800 кілометрів наші дрони туди заходять. Скоріш за все, це "Лютий", Ан-196, який, в принципі, до 2000 кілометрів можна дотягнути,

– сказав Світан.

Челябінське вище військове авіаційне училище штурманів він назвав не просто навчальним закладом, удар, за його оцінкою, був спрямований не на те, щоб просто налякати курсантів, а на аеродромно-технічне обладнання, без якого така інфраструктура не працює повноцінно.

Там дійсно серйозна авіаційна база. Навряд чи це була задача якось пошугати курсантів. Скоріше за все, задача стояла відмінусувати аеродромно-технічне обладнання,

– пояснив полковник запасу.

Поруч із цим обладнанням, як правило, розгортають і російську ППО, яка ще залишилася в районі Челябінська, якщо її не перекинули ближче до Москви, Керченського мосту чи Валдая.

Важливо! 25 квітня вибухи пролунали в Челябінську, де росіяни повідомляли про атаку дронів. У південно-західній частині міста чули серію гучних вибухів, після чого спрацювали сигналізації автівок, а в одному з районів піднявся дим. У мережі писали про можливі влучання в районі Челябінського вищого військового авіаційного училища штурманів і металургійного комбінату, а в аеропорту Баландіно тимчасово зупиняли прийом і відправлення літаків.

Удар по такому об'єкту показує, що українські дрони вже дістають не лише до тилових складів чи нафтобаз, а й до важливих елементів російської авіаційної інфраструктури. Для росіян це означає, що навіть глибокий тил на Середньому Уралі більше не виглядає недосяжним і безпечним.

Наступною ціллю може стати промисловість Челябінська

Атака на район ЧВВАКУШа могла бути лише першим кроком перед ширшою роботою по самому Челябінську. Подібно українські дрони вже діяли на Північному Кавказі, коли спочатку вибивали аеродромне обладнання, радіолокаційні системи й елементи ППО, а вже потім били по нафтобазах, портах і логістиці.

До слова! 13 квітня Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні дрони вже б'ють на відстань 1750 кілометрів від кордону. У зверненні до Дня українського зброяра він згадав дрони "Січень", "Лютий", "Морок", "Барс", "Обрій" і FP, а також наголосив, що за чотири роки Україна вибудувала нову оборонну індустрію.

У самому Челябінську є одразу кілька промислових цілей, важливих для російського воєнно-промислового комплексу. Йдеться про тракторні заводи і насамперед про Челябінський металургійний комбінат, який постачає різні марки сталі для "Уралвагонзаводу".

Скоріше за все, буде повторна хвиля із заходом на Челябінськ, а далі вже зрозуміємо, куди дійсно йдуть наші дрони,

– сказав Світан.

Удар по такому комбінату бив би не лише по фронту, а й по російській економіці. Це підприємство працює на військове виробництво, а російська сталь, як він зауважив, і далі заходить на європейський ринок, тоді як українські виробники працюють у значно складніших умовах через війну та проблеми з енергетикою.

Що відомо про українські далекобійні удари і події в російському тилу?

25 квітня в Єкатеринбурзі російська ППО пошкодила житловий будинок під час відбиття атаки. Близько шостої ранку в центрі міста загорівся багатоповерховий будинок, було пошкоджено щонайменше чотири квартири, а уламки розлетілися приблизно на 200 метрів. Із будівлі евакуювали близько 50 людей, а місцева влада повідомляла про шість звернень до медиків.

У Свердловській області партизани "Атеш" вдарили по вузлу зв'язку, який працював на російську армію. У селі Горний Щит вони спалили телекомунікаційну шафу ключової вежі, через яку забезпечувався зв'язок штабу Центрального військового округу.

За даними руху, диверсія порушила обмін даними для 90-ї гвардійської танкової дивізії, спричинила збої в управлінні і вплинула на координацію перекидання резервів та техніки на Покровський напрямок.