У Челябінську школяр з молотком і ножем у школі накинувся на однокласників: є поранені

У російському місті Челябінськ школяр у школі напав на однокласників та вчительку. Інцидент трапився у 68 школі.

Губернатор Челябінської області заявив, що поранені в лікарні. Алєксєй Текслер пояснив, що є велике питання стосовно того, як неповнолітній проніс в школу молоток і охорона не відреагувала, пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент в школі Челябінська

Уповноважена з прав дитини в Челябінській області Євгєнія Майорова заявила, що за її даними четверо людей поранені.

З даними російських телеграм-каналів:

зазнали поранень троє учнів (хлопчик та дві дівчинки, одна з них – в реанімації) та вчителька;

(хлопчик та дві дівчинки, одна з них – в реанімації) та вчителька; підозрюваному в нападі 13 років, його затримали;

мотиви затриманого неповнолітнього наразі невідомі.

Підліток приніс молоток до школи в рюкзаку й на уроці почав бити ним однокласників… Пишуть, що він також мав ножа,

– заявили в телеграм-каналах росіян.

Джерела в правоохоронних органах розповіли росЗМІ, що хлопець мав з собою молоток, ніж та пневматичний пістолет. Проте до стрілянини не дійшло.

У інших телеграм-каналах пишуть, що нібито поранені у важкому стані – зазнали травм голови та у них зламані пальці на руках.

Бабуся 13-річної дівчинки, яка перебуває в комі, розповіла, що її внучку готують до операції. Марію М. школяр вдарив молотком в голову.

Він (підозрюваний – 24 Канал) посидів трохи в класі, потім вийшов і зайшов з пістолетом, з сокирою (ймовірно, мовиться про молоток – 24 Канал), з ножем. Як пропустили,

– заявила бабуся.

РосЗМІ писали також, що в іншої пораненої – 13-річної Валерії Е. – серйозні черепно-мозкові травми та інші пошкодження, вона в комі.

Згодом стало відомо, що поранена 57-річна вчителька хімії Ніна Шошіна, яка стала на шляху затриманого та не дала йому вчинити суїцид після нападу.

Також пишуть, що одну з однокласниць хлопчик ударив молотком, другу ножем. Проте офіційно ці дані росіяни не підтверджувати та не спростовували.

Фото зі школи, в якій трапився інцидент / фото росЗМІ

Нападник міг грати в суїцидальну гру

Російський телеграм-канал написав, що попередньо – школяр намагався вчинити суїцид. Він також в лікарні. Пишуть, що підліток спостерігався у шкільного психолога.

РосЗМІ пишуть, що на однокласників напав Роман Г. З ним працюють слідчі, також його відправили психдиспансер, щоб провести експертизу на осудність.

Також з'ясовують, як підліток зміг пронести до школи молоток і ніж, адже на вході встановлені рамки металодетекторів та сидить охоронець.

Також у мережі написали, що:

інцидент трапився у третій філії корекційної школи №68;

Челябінські школи поінформували про появу нової суїцидальної гри, учасником якої, попередньо, був 13-річний Роман.

За даними російських телеграм-каналів, в гру можна було потрапити, знявши відеозвернення з поясненням своїх мотивів. Це нібито замінювало модерацію.

Після цього школярі отримували завдання та повний доступ до інструкцій з виготовлення вибухівки, наркотиків, зброї, схем підриву, вандалізму та нападів. Один зі школярів розповів, що під час нападу Роман був у чорній масці,

– заявили росЗМІ.

Батько Романа розповів, що син справді любив грати в ігри. Щодо школи, то декілька місяців тому в затриманого був конфлікт з однокласниками. За словами батька хлопця, однокласники булили його і плювали в його сторону, "морально знищуючи". Проте діти та батьки зустрічались в школі й нібито вирішили конфлікт.

Бабуся пораненої дівчини розповіла, що Роман був замкнутим і майже спілкувався з однолітками. У класі з ним ніхто не дружив.

Згодом у прокуратурі уточнили, що у підлітка, який напав на однолітків, був із собою муляж пістолета.