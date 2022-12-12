Провести Модрича та показати приклад Україні: чому Хорватія має виграти чемпіонат світу-2022

Чинні віцечемпіони світу несподівано дійшли до другого півфіналу ЧС поспіль, здолавши на своєму шляху головного фаворита Бразилію. Розповідаємо про головні аспекти, які можуть привести "картатих" до золота Мундіаля.

На чемпіонаті світу з футболу 2022 наближається пора вирішальних матчів. В гонці за Кубком світу залишилось всього чотири збірні. які у двох півфіналах 13-14 грудня визначать фіналістів:

Аргентина – Хорватія

Франція – Марокко

Альтернативна думка Не тільки заради Мессі: чому Аргентина має виграти чемпіонат світу-2022

24 канал спільно з партнером KOBLEVO розповідає, чому чемпіоном світу має стати збірна Хорватії. Підопічні Златко Даліча не вважаються серед фаворитів турніру, адже коефіцієнт на їх тріумф складає 7,50.

Різноманітний підбір виконавців

Після срібла у 2018 році здавалось, що це був пік хорватського футболу. Після того Мундіалю із командою попрощались кілька лідерів – Субашич, Ракітіч, Манджукич.

Знайти рівноцінну їм заміну було складно, але тренер зміг виконати завдання не тільки якістю, а ще і кількістю. Замість одного Ракітіча в центрі поля Даліч підтягнув до основи Брозовича, Пашаліча та Маєра.

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Манджукича теж складно було б замінити, але у арсеналі хорватів є кілька класних нападників. У матчі з Канадою вистрілили Лівая та Крамаріч, битву з Японією врятував Перішич, а з бразильцями гру врятував джокер Петкович.

До того ж Даліч непогано провів зміну поколінь в захисті. З основи на ЧС-2018 залишився лише Ловрен, тоді як у нього в парі тепер один з найталановитіших центрбеків сучасності Гвардіол. На флангах же забронювали за собою місце, здавалося б, посередні Юранович (Селтік) та Соса (Штутгарт).

Божевільний воротар

Але головною зіркою цієї команди варто називати кіпера. Чотири роки тому Лівакович був лише дублером Субашича, а зараз видає турнір свого життя.

Лише у грі з Бразилією Домінік виконав десять сейвів, а до цього записав на свій рахунок два кліншити. До того ж Лівакович виграв дві серії пенальті, відбивши в сумі аж п'ять ударів. Не дивно, що 27-річним гравцем загребського Динамо зацікавилась сама Баварія.

Відеоогляд матчу Японія – Хорватія:

Характер проти фаворита

У матчі з бразильцями героєм був не тільки Лівакович. Вся команда відмінно грала проти головного претендента на титул, хоча моментами здавалось, що "селесао" дотиснуть суперника.

У першому таймі Хорватія запропонувала достойну контргру і лише по перерві притислась до своїх воріт. А коли "картаті" пропустили у екстратаймі від Неймара, підопічні Даліча і не подумали скласти зброю.

Саме ця віра у диво дозволила провести результативну контратаку, коли Петкович зміг за допомогою рикошету вразити ворота Аліссона. Цей момент додав хорватам впевненості в серії пенальті, де команда реалізувала всі чотири удари.

Відеоогляд матчу Хорватія – Бразилія:

Достойне прощання з Модричем

Головною зіркою цієї команди є Лука Модрич. 37-річний хавбек проводить свій останній чемпіонат світу, хоча здається, що з кожним роком Лука виглядає тільки більш впевненим та досвідченим.

Чотири роки тому Модрич довів свою команду до фіналу і зрештою отримав Золотий М'яч. Тепер же у півзахисника є можливість подарувати своїй країні перемогу на ЧС. І можна бути впевненим, що гравець зробить усе від себе можливе, аби підняти Кубок світу над головою.

Завершити комплект медалей

Цього року збірній Хорватії як члену ФІФА виповнилось всього 30 років. Ця команда є ровесницею збірної України, але свою незалежність вона отримала у Балканській війні після жорстких боїв за вихід з Югославії.

За цей час команда пропустила лише один Мундіаль, але при цьому взяла вже два комплекти медалей. У 1998 році Давор Шукер і компанія стали третіми, а чотири роки тому підкоріли срібну планку. Тепер же Хорватія може підкорити найголовнішу вершину.

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Це була б ідеальна історія успіху для країни, яка власною кров'ю виборювала право на існування і після цього досягла усіх можливих трофеїв на ЧС. Особливо на фоні "успіхів" Сербії… Чим не надихаючий приклад для України, чия перемога у війні з агресором вже незабаром?