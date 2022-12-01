Німеччина та Бельгія на межі фіаско, Японії треба диво, Марокко на коні: анонс ЧС-2022 1 грудня

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу 2022 в Катарі зіграють чотири матчі. Німці спробують забити якомога більше Коста-Риці, а Хорватія намагатиметься залишити за бортом турніру Бельгію.

24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників на чемпіонаті світу у перший зимовий день. 1 грудня на нас чекатимуть битва медалістів останнього ЧС, а також можливий виліт Німеччини.

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Хорватія – Бельгія

Початок: 17:00

Стадіон: Ахмад бін Алі Стедіум (Аль-Раян)

Срібний та бронзовий медалісти останнього Мундіаля зійдуться у боротьбі за вихід в плей-офф. Скоріш за все, одна з команд не пройде далі, оскільки для виходу обох треба ще і поразка Марокко в паралельній грі.

Нині ж позиції хорватів виглядають міцніше. Команда Даліча лідирує у квартеті, випереджаючи бельгійців на один бал. Після не надто вдалої гри з Марокко в першому турі "картаті" відігрались на Канаді у наступному матчі (4:1).

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Зараз же віцечемпіонів світу влаштує нічия у матчі із кризовими бельгійцями. Підопічні Мартінеса вистраждали перемогу над Канадою, після чого без шансів поступились марокканцям. Тепер же "червоним дияволам" треба розраховувати лише на перемогу.

Команда поки не показала, за рахунок чого вона готова брати три очки з хорватами. Гра в атаці виглядала дуже бідною через погану форму братів Азарів та погану реалізацію від Батшуаї.

Вирішенням проблеми може стати повернення Лукаку, яки пропустив весь перший і більшу частину другого матчу ЧС-2022. У суперника ж є непоганий вибір гравців в атаці, яких прорвало у матчі з Канадою. Однак у звітному матчі їм в першу чергу треба надійно зіграти у захисті, з чим у них поки не виникало проблем.

Канада – Марокко

. Хорватія двічі виходила в плей-офф чемпіонату світу і неодмінно вигравала медалі турніру. У 1998 році "картаті" здобули бронзу, а у 2018-му – срібло.

Початок: 17:00

Стадіон: Аль-Тумама (Доха)

Марокканці стал одним із відкриттів цього турніру. Підопічні Реграгі спочатку на рівних відіграли із Хорватією, після чого впевненно здолали бельгійців. Чотири очки у 2-х матчах з медалістами Мундіаля-2018 – це серйозний показник!

Тепер же для виходу далі "левам Атласа" достатньо не програти вже вилетівшій Канаді. "Кленові" відчайдушно боролись із бельгійцями та хорватами, втім так і не взяли в тих іграх жодного балу.

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Ба більше, навіть поразка може влаштувати Марокко, якщо Хорватія не програє. Однак цій команді по силам створити ще більшу сенсацію – виграти групу.

По класу африканці явно сильніші за суперника. Можливо, канадці захочуть гримнути дверима наостанок, але Зієш і компанія мають достатньо ресурсу і мотивації, щоб схилити поєдинок на свою користь.

Японія – Іспанія

Початок: 21:00

Стадіон: Халіфа Інтернешнл Стедіум (Аль-Раян)

Збірна Японії сама собі підклала свиню. Після сенсаційної перемоги над Німеччиною "самураї" примудрились програти Коста-Риці, яка за два матчі нанесла всього один удар в ствір воріт. І він як раз виявився переможним у матчі з японцями.

Тепер же азійській команді треба розраховувати на чергове диво – взяти очки у "фурії рохи" або навіть перемогти її. У це віриться вкрай складно, тому що Іспанія на цьому турнірі вражає.

Мова не тільки про сім м'ячів у ворота Коста-Рики, але і про впевнену гру з Німеччиною. Тепер же Іспанія однією ногою у плей-офф і може спокійно забезпечити собі першу сходинку. Японця треба стрибати вище голови та повторювати сенсаційний успіх у матчі з Бундестім.

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Коста-Рика – Німеччина

Початок: 21:00

Стадіон: Аль-Байт (Аль Хор)

Поразка Японії від костариканців повернула одразу дві команди до боротьби за плей-офф. Мова не тільки про самих підопічних Луїса Суареса, але і власне про німців.

Команда Фліка змогла вигризти нічию у матчі з Францією і тепер налаштована трощити центральноамериканську команду. Різниця м'ячів може зіграти ключову роль у розподіленні місць в групі.

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А ось невиграш у цій грі залишить Німеччину поза плей-офф, вдруге поспіль на Мундіалях. Коста-Риці ж нічия на руку, адже в разу програшу японців вони вийдуть далі.

Правда, нема майже ніяких приводів вірити в цю команду. Навіть у грі з Японією вони не вразили і взяли очки лише завдяки менш яскравому нападу у суперника. А ось проти топ-гравців команда може поплисти, що і довела в першому турі. Тому перемога Німеччини виглядає логічним підсумком матчу.

. Німеччина 21 раз брала участь на Мундіалях і лише раз їй не вдалось вийти з групи. Це було у 2018 році, коли Бундестім переграв Швецію, однак поступився Мексиці та Південній Кореї.