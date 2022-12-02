Хто складе компанію Португалії та Бразилії в плей-офф ЧС-2022: анонс матчів 2 грудня

У п'ятницю, 2 грудня, будуть зіграні останні матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2022. Відтак визначаться останні учасники 1/8 фіналу.

Свої матчі 2 грудня проведуть команди з груп H та G. При цьому що по одній команді з кожної групи вже гарантували собі прохід в 1/8 фіналу – це Португалія та Бразилія. Відтак в цей день визначаться ще два учасники плей-офф.

Варте уваги Хто вийшов в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі

Гана – Уругвай. 17:00

Цілком ймовірно, зо саме в цьому матчі й розіграється друга путівка в 1/8 фіналу від групи H. Адже Гана має три очки, а їх конкуренти Південна Корея та Уругвай мають по одному балу.

Цікавим цей матч є й тим, що Гана та Уругвай грали між собою у чвертьфіналі ЧС-2010. І тоді Гана була близька до того, щоб першою серед африканських збірних вийти в півфінал. На останній хвилині вже додаткового часу Луїс Суарес відбив рукою м'яч, який летів у ворота. Форвард за цей був вилучений, а Гана отримала право на пенальті. Однак Г'ян не реалізував це пенальті. А після цього Гана програла у серії післяматчевих пенальті.

Тож Гана може взяти такий собі реванш. І цього разу їх навіть влаштує нічия, якщо Південна Корея не переграє Португалію з різницею у два голи чи більше.

Уругваю треба лише перемагати, але й сподіватися, Південна Корея в паралельному матчі не виграє.

Південна Корея – Португалія. 17:00

Португалія вже гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу. Тож тепер лише питання – з якого місця. Якщо португальці не програють – то з першого місця. Хоча навіть поразка може залишити їх на першому місці. Для цього достатньо, щоб Гана не перемогла. Або якщо і перемогла, то з мінімальною різницею, а поразка португальців теж була з мінімальною різницею в рахунку.

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Південній Кореї треба перемагати. Але також сподіватися на те, що:

Уругвай переможе, але з гіршою різницею, аніж це зроблять корейці

Гана та Уругвай зіграють внічию, а Південна Корея переможе з різницею у два голи чи більше.

Швейцарія – Сербія. 21:00

В цій групі G схожа ситуація, як і в H – Бразилія вийшла з групи, Швейцарія має три очки, а Камерун та Сербія – по одному балу. І одне з місць в 1/8 фіналу можуть розіграти саме в матчі Швейцарія – Сербія.

Швейцарію в цьому матчі цілком влаштує і нічия, якщо Камерун не переможе. Тож Сербії треба лише перемагати та сподіватися на те, що Камерун не переможе.

Детальніше Чи зможе Швейцарія вдруге поспіль залишити Сербію без плей-офф чемпіонату світу

Камерун – Бразилія. 21:00

Бразилія може в цьому матчі зіграти у своє задоволення. А от Камерун має лише перемагати й сподіватися, що Швейцарія не переможе. І Сербія не переможе, забивши на гол більше, аніж Камерун.