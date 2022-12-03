Мессі починає шлях за трофеєм, Нідерланди спробують здолати опір США: анонс ЧС-2022 3 грудня

У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу 2022 в Катарі зіграють два поєдинки 1/8 фіналу. Команді Луї ван Гаала випав непростий суперник, який не пропускав з гри. Натомість аргентинцям гріх жалітися на долю.

24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників на чемпіонаті світу у 14-ий ігровий день. 3 грудня стартує стадія плей-офф і на перший же день призначені дві зустрічі.

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Нідерланди – США

Початок: 17:00

Стадіон: Халіфа Інтернешнл Стедіум (Аль-Раян)

У першій грі дня переможець групи А Нідерланди протистоятимуть американцям, які посіли друге місце у квартеті В. Команда Луї ван Гаала справила непогане враження на груповій стадії, хоча щодо результату є певні питання.

Наприклад, Сенегал був обіграний лише завдяки двом пізнім голам, а з Еквадором "помаранчеві" змушені були поділити очки. Тепер же на них очікує як мінімум не слабший суперник.

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Підопічні Бергалтера по грі не поступались жодній команді підгрупи, хоча виграти змогли лише в горловій битві з Іраном. Тим не менш навіть проти грізної Англії "штати" виглядали пристойно і подекуди навіть краще.

Можна із впевненістю сказати, що США дасть гідний бій супернику. Захист команди діє на вищому рівні (всього один пропущений м'яч, і той – з пенальті), а ось нападникам трохи бракувало реалізації.

. Збірна Нідерландів тричі грала у фіналах ЧС, але так жодного разу і не виграла Мундіаль. У 1974 вони поступились німцям, у 1978-му – Аргентині, а у 2010-му – Іспанії

У Нідерландів теж на першому місці був захист, але при цьому ван Гаал має у своєму розпорядженні топ-бомбардира. Мова про Коді Гакпо, який відзначався голом у кожному поєдинку групи.

Американці ж основні надії покладають на дует Пулішич – Веа, які вже, правда, виглядають трохи втомленими. Зате лави запасних напад може підсилити Рейна з Боруссії.

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Враховуючи характер гри обох команд, не варто дивуватись екстра-таймам та навіть серії пенальті. Звісно, фаворитами виглядають "помаранчеві". Однако варто їм лише пропустити першими, як гра може повернутись в зовсім інше і неприємне для них русло.

Аргентина – Австралія

Початок: 21:00

Стадіон: Ахмад бін Алі Стедіум (Аль-Раян)

"Альбіселесте" поступово набирають форму на турнірі. Після провалу у грі із Саудівською Аравією (1:2) аргентинці видали переможний, але непереконливий поєдинок з Мексикою (2:0).

А вже у грі з поляками (2:0) Мессі і Ко показали себе не найвищому рівні, не розгромивши суперника лише завдяки герою "Кадри" Щенсни. Це дозволило підопічним Скалоні виграти групу і отримати в 1/8 фіналу непоганого опонента.

Збірна Австралії стала одним із відкриттів турніру. "Соккеруз" змогли здобути у групі дві перемоги і залишити за бортом плей-офф півфіналіста останнього Євро Данію. Причому команда Арнольда показала суперникам майстер-клас із витримки та реалізації моментів.

Навіть у грі із французами підопічні Арнольда забили першими. Втім, клас нападників "Ле Бле" змусив австралійців посипатись після першого ж пропущеного м'яча.

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Такий результат вже є великим досягненням для Австралії, тому у грі з аргентинцями вони будуть явними андердогами. Єдиною надією команди з батьківщини кенгуру є невдалий день для нападу "альбіселесте".

Аргентинцям дуже бажано забити якомога швидше, щоб поставити опонента у некомфортні умови. Це робили французи, це треба зробити і Мессі з партнерами. У зворотньому випадку у команди можуть виникнути проблеми з пробиттям міцного захисту "Соккеруз".

. Ліонель Мессі забив вже 8 голів на всіх чемпіонатах світу, що ставить його в один ряд за цим показником із Дієго Марадоною та Кріштіану Роналду. Рекордсменом э Мірослав Клозе, на рахунку якого 16 голів на Мундіалях.