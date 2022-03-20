Через 3 тижні має закінчитись активна фаза, – Арестович спрогнозував тривалість війни

Росія продовжує повномасштабну війну проти України. Проте активна фаза має закінчитись уже через кілька тижнів.

Про це в ефірі 24 каналу розповів Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента. За його словами, мовиться про завершення активного перебігу війни вже через 3 тижні.

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Арестович: Нам легко буде стишити окупантів

"За 3 тижні десь у них має закінчитись сили до активної фази", – запевнив Арестович, розповівши, що те, що зараз відбувається – це маленька модель того, коли війська нікуди не наступають і відбувається опозиційна боротьба.

Під час цієї опозиційної боротьби нам їх буде набагато легше стишити,

– додав він.

Радник керівника ОП також зазначив, що коли покращиться погода, то буде ще набагато простіше. "Вони це розуміють, тому "дошкребли" якісь резерви і можуть спробувати кудись наступати", – відзначив він.

Як підкреслив Арестович, в окупантів небагато резервів небагато, тому принципово це нічого не змінить, а лише відтермінує знову ж таки до столу перемовин.

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