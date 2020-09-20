Щонайменше 11 мирних людей загинули через авіаудари повітряних сил Афганістану по базі "Талібану". У військовому відомстві зазначили, що вдалось ліквідувати близько 40 бойовиків.

Що відомо про авіаудари

Трагедія трапилася в північній провінції Кундуз, повідомляє Aljazeera.

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Військові не підтвердили інформацію про загиблих, однак наголосили, що проводять розслідування. За свідченнями очевидців, близько 10 людей важко поранили, ще 5 – зникли безвісти.

Зауважимо, напередодні уряд Афганістану і "Талібан" вперше за 20 років зустрілись. На перемовинах обговорювали питання припинення вогню та захист прав жінок. Генсекретар НАТО Йенс Столтенбер у твітері написав, що ці переговори є "найкращим шансом на мир".

Що відомо про "Талібан"? Це радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, який започаткували в Афганістані у 1994 році. У США, Канаді, Росії, Киргизстані, Таджикистані, Казахстані та низці інших країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонена.

Очевидці публікують у мережі фото та відео поранених.

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Dozens of civilians have been killed and wounded in Afghan AF airstrikes today in Kunduz, as per local reports. #Afghanistan pic.twitter.com/IOzMK4T2OI — FJ (@Natsecjeff) September 19, 2020