Через бомбардування та обстріли пошкодили 379 закладів освіти, 59 – зруйнували повністю

Російські вбивці бомбардують цивільні об'єкти в українських містах. Вони атакують університети, школи та дитячі садочки.

Про це 14 березня розповіли в Офісі генпрокурора. Зазначили, що окупанти обстріляли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйнували повністю.

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Найбільше руйнувань зазнали заклади освіти у таких областях:

Донецька – 119 навчальних закладів;

Миколаївська – 30;

Сумська – 28;

Київська – 35;

Херсонська – 21.

У самій столиці рашисти бомбардували 24 навчальні заклади.

Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили Росії ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Жертви серед дітей

За час повномасштабної війни Росії проти України, станом на ранок 14 березня, загинули 90 дітей. Також є понад 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.