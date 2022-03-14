Через бомбардування та обстріли пошкодили 379 закладів освіти, 59 – зруйнували повністю
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські вбивці бомбардують цивільні об'єкти в українських містах. Вони атакують університети, школи та дитячі садочки.
Про це 14 березня розповіли в Офісі генпрокурора. Зазначили, що окупанти обстріляли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйнували повністю.
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Найбільше руйнувань зазнали заклади освіти у таких областях:
- Донецька – 119 навчальних закладів;
- Миколаївська – 30;
- Сумська – 28;
- Київська – 35;
- Херсонська – 21.
У самій столиці рашисти бомбардували 24 навчальні заклади.
Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили Росії ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях,
– зазначили в Офісі генпрокурора.
Жертви серед дітей
За час повномасштабної війни Росії проти України, станом на ранок 14 березня, загинули 90 дітей. Також є понад 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.