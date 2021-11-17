Через фінансування "Партії Шарія" на "Миротворець" додали власника мережі БРСМ-нафта Андрія Бібу

Власник мережі заправок "БРСМ-нафта" Андрій Біба потрапив до бази даних сайту "Миротворець". Його звинувачують у фінансуванні "Партії Шарія" та діяльності Московського патріархату в Україні.

"Фінансування антиукраїнських політичних сил, а також пропагандистських заходів, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя, противник незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ", – йдеться в описі профілю Андрія Біби на сайті.

У джерелах, на які посилається анкета, йдеться про спонсорування власником заправок "БРСМ-нафта" "Партії Шарія". Раніше така інформація з'явилася у розслідуванні журналістів bihus.info – як доказ, у сюжеті було оприлюднено листування членів партії та топменеджменту мережі заправок, а також інші докази фінансування "Партії Шарія" мережею "БРСМ-нафта". Цю інформацію "БРСМ-нафта" намагалася оскаржити у суді, проте вона програла.

Також джерела "Миротворця" звинувачують Андрія Бібу у фінансуванні масової споруди церков Московського патріархату, що неодноразово підтверджував і сам Андрій Біба, а також спонсоруванні акцій протесту проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія.