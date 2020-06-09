Світовий банк прогнозує падіння світової економіки на 5,2% у 2020 році. На думку аналітиків, причиною серйозного скорочення економіки стало запровадження масштабних і швидких заходів через пандемію коронавірусу.

Про це мовиться у доповіді Світового банку за червень 2020 року. Назва документу – "Перспективи світової економіки". Його оприлюднили 8 червня на сайті інституції.

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Світова економіка впаде найбільше з часі Другої світової

Фахівці, зокрема, наголошують, що падіння світової економіки у 2020 році стане найглибшим із часів Другої світової війни. А скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшої частки країн з 1870 року.

Різке скорочення доходу на душу населення має відбутися в усіх регіонах

У країнах із розвиненою економікою в 2020 році очікують зниження економічної активності на 7%.

У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються, прогнозують спад на 2,5%. Це перша всеосяжна рецесія в цій групі країн, як мінімум, за шістдесят років.

Доходи на душу населення, як очікують аналітики, знизяться на 3,6%. А це може привести до межі крайньої бідності мільйони людей.

Хто постраждає найбільше

Найскладніше доводиться тим країнам, у яких пандемія набула особливо важкого характеру, і які серйозно залежать від світової торгівлі, туризму, експорту сировини і зовнішнього фінансування.

Також цілком можливо, що перебої з доступом до шкільного навчання та первинної медичної допомоги спричинять довгостроковий негативний вплив на розвиток людського капіталу.

За песимістичного сценарію розвитку подій світову економіку може очікувати падіння на цілих 8%. Водночас відновлення в 2021 році буде слабким – трохи більше ніж на 1%.

Рецесію можна буде спостерігати майже у всіх країнах

Регіональна економіка у Європі й Центральній Азії скоротиться на 4,7%.

Економіці США пророкують скорочення на 6,1%.

Обсяг виробництва в Єврозоні впаде на 9,1%.

Економіка Японії може скоротитися на 6,1%.

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