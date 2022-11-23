Через масовану атаку по всій Україні вводять екстрені відключення світла

23 листопада росіяни знову завдали ракетних ударів по Україні. Через це у багатьох регіонах вводять екстрені відключення світла.

Де не буде електроенергії 23 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

​Важливо Окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині

В Україні – аварійні відключення світла

В Укренерго повідомили, що ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Тому в усіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.

Житомирщина

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що через дефіцит електроенергії в енергосистемі та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури на території України вводяться аварійні відключення електроенергії. Це необхідно для негайної стабілізації нашої об’єднаної системи.

Також можливі перебої з мобільним зв’язком. Бригади зв’язківців працюють над відновленням роботи базових підстанцій.

Київ

У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Сумщина

По Сумській області введені екстрені аварійні вимкнення.

Харків

У Харкові теж проблеми зі світлом. У місті зупинилось метро та електротранспорт, на маршрути додатково виводять автобуси. Про це повідомив речник міської ради Юрій Сідоренко.

Львів

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що Львів залишився без світла. Також можуть бути перебої з водопостачанням.

Одещина

У зв’язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Прикарпаття

На Прикарпатті екстрено введені графіки аварійних вимкнень для всіх черг області. Це означає, що спрогнозувати увімкнення електропостачання неможливо. Електропостачання зможуть відновити лише за вказівкою Укренерго.